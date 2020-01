Robert Eggers dirige 'El faro': "Willem Dafoe es uno de los mejores actores que jamás haya existido"

Publicado 13/01/2020 12:47:15 CET

LOS ÁNGELES, 13 Ene. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

'El faro' relata la sórdida historia de dos fareros atrapados en una isla a finales del siglo XIX. Un filme áspero y asfixiante protagonizado por Willem Dafoe y Robert Pattinson que supone un verdadero "tour de force" para estos dos actores.

Robert Eggers, que ya llamó poderosamente la atención con su debut, la cinta de terror La Bruja (2015), es director, productor y guionista de lo que sin duda es una de las películas más impactantes del año.

¿Cuál es la historia de 'El faro'?

Es la historia de dos fareros que cuidan de un faro situado en una isla misteriosa alejada de la costa de Maine. Llega una tormenta y quedan atrapados en la isla, por lo que evidentemente nada bueno puede suceder.

¿Y qué oportunidades te brindó este proyecto como cineasta?

Para empezar pude trabajar con negativo de 35 mm y en blanco y negro, y con dos actores de la talla de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Y además tuve mucha libertad creativa.

Ya no se ven muchas películas en blanco y negro.

Así es, pero no me imagino esta película de ninguna otra manera.

¿Por qué?

Porque el blanco y negro me permitió mostrar la localización, meteorología y la vida de esas dos personas con toda la austeridad y el realismo que el filme requería.

¿Qué puedes decir de tus dos actores principales?

Willem Dafoe es uno de los mejores actores que jamás haya existido, por lo que le estoy muy agradecido por haber aceptado el papel. Su personaje habla de una manera muy especial y específica, que podría parecer un pirata caricaturesco en otras manos, por lo que necesitaba a alguien de su talla para lograr que fuera creíble. Y Robert Pattinson también es un actor increíble. No me atrevo a decir que haya sido su mejor interpretación hasta la fecha, aunque sí pienso que le ha permitido mostrar una gran gama de emociones. Creo que su trabajo frente a la cámara explota de una manera que no hemos visto antes.

El tono de la película es complejo, ya que es intenso y dramático, pero también tiene humor.

En efecto, porque para explorar ciertas miserias también hay que saber reírse de ellas.

¿Cómo recreaste el faro?

Lo construimos, y además funcionaba. Fue una labor hercúlea, pero mereció la pena porque una vez terminado se convirtió en una valiosísima herramienta con la que pude trabajar a gusto y transmitir lo que quería como cineasta.