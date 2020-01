Robert Zemeckis dirigirá el remake en imagen real de Pinocho

Actualizado 28/01/2020 9:18:49 CET

Robert Zemeckis, ganador del Oscar a la mejor dirección por Forrest Gump (1994), dirigirá la versión en imagen real que Disney prepara de 'Pinocho', el mítico clásico de animación estrenado en 1940. El cineasta, además, seré el encargado de escribir el guion junto con Chris Weitz ('Un niño grande', 'Rogue One'). Se espera que el inicio de producción comience a finales de año.

Zemeckis y Weitz crearán un guion completamente nuevo después de que Disney descartase un primer borrador escrito por Simon Farnaby ('Paddington 2'). El director de 'Regreso al futuro' (1985) es uno de los grandes maestros de la innovación en efectos visuales en Hollywood, reconocido también por sus largometrajes de animación por captura de movimiento como 'Polar Express' (2004), 'Beowulf' (2007) o 'Cuento de Navidad' (2009).

Weitz, además de coescribir el guion, producirá esta nueva versión junto con Andrew Miano ('Un hombre soltero', 'The Farewell') a través de la marca Depth of Field. Jack Rapke y Jackie Levine ejercerán de productores ejecutivos. De momento, no hay reparto confirmado para el proyecto.

UNA DE LAS MEJORES PELÍCULAS DE ANIMACIÓN DE LA HISTORIA

Basada en la obra literaria 'Las aventuras de Pinocho' de Carlo Collodi, Pinocho fue el segundo largometraje de animación de la factoría Disney tras 'Blancanieves y los siete enanitos' (1937). La historia narra cómo Gepetto, un anciano juguetero, crea una marioneta que cobra vida después de que el Hada Azul le concediese ese deseo. El pequeño Pinocho, entonces, tendrá de aprender a ser sincero y generoso para convertirse en un niño de verdad.

El filme original ganó dos premios Oscar (a la mejor banda sonora y a la mejor canción original) y es considerado uno de los mejores largometrajes de animación de la historia por la revista Time Out. En 1994 ingresó en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación para la posteridad al ser "cultural, histórica o estéticamente significativo".

De momento, este remake no tiene fecha de estreno, aunque Disney tiene varias fechas reservadas para varios proyectos en imagen real de sus clásicos animados. El próximo filme de este estilo en llegar a los cines será 'Mulan', que se estrenará el 27 de marzo. Recientemente, la factoría anunció otro remake, el de 'Bambi' (1942), que será fotorrealista al estilo de 'El rey león' (2019).

Este año Zemeckis estrenará 'Las brujas', basada en la novela homónima de Roald Dahl y que protagoniza Anne Hathaway, será la segunda adaptación del conocido libro tras 'La maldición de las brujas' (1990), protagonizada por Anjelica Huston. Por otro lado, Guillermo del Toro también prepara su propia versión de Pinocho, que será en animación stop-motion y que Netflix estrenará en 2021.