Rosario Dawson celebra la representación femenina con 'Ahsoka': "En Star Wars había muchos hombres"

Con motivo de la Star Wars Celebration 2023 que ha tenido lugar en Londres, Lucasfilm anunció sus planes para la franquicia de los próximos años. Unos planes que pasan por ceder parte del protagonismo a algunas de sus heroínas, como Ahsoka Tano. La actriz que da vida al emblemático personaje, Rosario Dawson, ha defendido este nuevo enfoque en la franquicia. "Había muchos hombres, aunque tenían algunos personajes femeninos increíbles", afirma en referencia a las últimas series de la franquicia, todas protagonizadas por varones.

"Es interesante porque realmente no lo pensé al principio. Pero lo estamos viendo con 'The Acolyte', 'Skeleton Crew' y todo esto. Está 'Andor' con Diego [Luna]... Y me encanta porque son todos latinos, hay muchos. Obviamente está Pedro [Pascal] con 'The Mandalorian', está 'El Libro de Boba Fett'...", enumera Dawson en una entrevista concedida a Europa Press durante el evento.

A diferencia de todos los proyectos anteriores, por primera vez en una serie de imagen real de 'Star Wars', la protagonista será una mujer. Pero en 'Ahsoka', además de Dawson, aparecerán también Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla) y Nathasa Liu Bordizzo (Sabine Wren) como coprotagonistas. "Con esta continuación de 'Star Wars: Rebels' puedes ver que estos personajes femeninos han estado ahí durante mucho tiempo, han sido muy fieras y capaces", celebra Dawson en referencia a las heroínas del proyecto, que ya aparecieron anteriormente en otras series de animación.

"Hay una base ahí que era muy hermosa para trabajar. Así que creo que por eso ni siquiera nos dimos cuenta al principio, cuando estábamos rodando. Luego me paré a pensar y dije: 'Espera, esto es un liderazgo de mujeres dinámicas y poderosas'. Me encanta, nos impactó a todos. Y creo que es lo que lo hace tan especial, porque siempre ha estado ahí", insiste Dawson, que además deja caer una segunda temporada que todavía no está anunciada. "Es algo que estamos haciendo ahora que es muy bonito y que espero que veamos mucho más en el futuro. Especialmente, quizá, con una segunda temporada", sentencia esperanzada.

EL REGRESO DE REY Y LOS 'HATERS'

Otra de las heroínas más recientes de 'Star Wars' es Rey, la protagonista de la trilogía de secuelas estrenadas entre 2015 y 2019. Interpretada por Daisy Ridley, el personaje fue duramente criticado por una parte de los fans durante años. Pese a todo, en la convención se anunció su regreso para una nueva película. "Ha tenido mucho valor. Es más mayor, entiende más cosas y es muy valiente", alaba Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

"La gente, por desgracia, se ha acostumbrado a que haya una pequeña, diminuta proporción de personas que parecen disfrutar odiando. Tratamos de ignorarlos y centrarnos en la gente a la que sí le gustan las cosas", comenta Kennedy, señalando el buen recibimiento general con la noticia del retorno de Ridley. "En el auditorio quedó claro que la gente ama a Daisy Ridley y les emociona ver su regreso, la vuelta de su personaje. Nos quedamos con eso", finaliza.

FANS SATURADOS

Uno de los retos a los que se enfrenta 'Star Wars' es la saturación que puede hacer mella en sus fans. Cada año la compañía estrena más series a un ritmo que no todos están dispuestos a seguir. Aun así, desde Lucasfilm confían en ser capaces de evitar que esto afecte a sus contenidos. "Estamos haciendo historias intencionadamente diferentes para que la gente no sienta que tiene que verlo todo. Tenemos distintos puntos de vista dependiendo de lo que les interese más", afirma Kennedy.

"Si los fans quieren involucrarse y ver todo lo que estamos haciendo, es genial. Pero buscamos hacer historias independientes que la gente pueda disfrutar sin sentir ese agobio por tener que conocer todos los detalles", comenta. Una opinión a la que se suma Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y considerado por muchos fans como el sucesor de George Lucas en la nueva era de la franquicia. "La variedad nos ayuda. Tenemos a muchos creativos que adoran 'Star Wars' pero que aportan enfoques diferentes", expresa.

"Hacen cosas que son inherentes a Star Wars como un salto al hiperespacio, una espada láser o un bláster, pero cada creativo tiene su propia perspectiva. Todos trabajamos juntos", explica el creador de 'The Clone Wars', 'The Mandalorian' y 'Ahsoka', entre otras producciones. "Eso mantiene la frescura. Y si nosotros nos emocionamos viéndolo, esperamos que los fans también lo hagan. Tenemos que diferenciar bien las cosas. Todas están conectadas y son 'Star Wars', pero tienen que ser únicas y especiales", concluye Filoni, que además dirigirá una de las tres nuevas películas de la saga.