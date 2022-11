Roy Conli, sobre los ataques homófobos contra 'Mundo Extraño': "Estamos comprometidos con historias de un mundo diverso"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Mundo Extraño', la nueva película de animación de Disney, llega a los cines este viernes 25 de noviembre. En ella aparece el primer personaje abiertamente gay en una producción del estudio, algo que, como ya ocurrió con 'Lightyear', ha generado polémica y que diversos grupos conservadores llamen a boicotear la cinta de Disney. Ataques ante los que productor del filme, Roy Conli, defendió la postura inclusiva y aperturistas de la compañía.

"Vivimos en un mundo increíblemente diverso y en Disney estamos comprometidos a contar historias sobre ello", asegura Conli en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid hace unos meses para presentar el filme. "Nuestro mundo es diverso y complejo, nos encanta reflejarlo y vamos a seguir haciéndolo", insiste el productor que ha trabajado durante 30 años en el estudio, siendo responsable de cintas como 'El jorobado de Notre Dame' o 'Big Hero 6', por la que ganó un Oscar

Los ataques de este tipo que ahora vive 'Mundo Extraño' no son nuevos para Disney. Recientemente otras producciones de la compañía han sufrido duras críticas, ataques homófobos y racistas e incluso censura en algunos países en películas como 'Lightyear' de Pixar, 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' de Marvel o el inminente remake de 'La Sirenita'. Conli expresa su posición con respecto a esta última y los terribles ataques racistas que ha sufrido su actriz Halle Bailey: "Realmente me sorprende todo el tema, no tiene ningún sentido porque es una historia, es un cuento".

LA FAMILIA PRIMERO

Al margen de la polémica, Conli se muestra entusiasmado con una de las películas "más especiales" que ha hecho nunca. "Cuando el director Don Hall me presentó la historia de 'Mundo Extraño' por primera vez, me enamoré", apunta agradecido. "Para mí las historias de padre e hijo son... Es casi como un género en sí mismo", señala. La cinta narra la historia de una familia de aventureros que queda atrapada en un lugar perdido y desconocido. El hilo conductor, sin embargo, es la conexión intergeneracional entre ellos.

"Yo tuve una relación de amor padre-hijo muy interesante. Y cuando escuché la historia de tres generaciones, me emocionó muchísimo", desvela Conli. El productor indica que el tema central de 'Mundo Extraño' es el legado, lo que se deja a las próximas generaciones y la relación con ellas. "No recuerdo una historia que incluyera la relación de abuelo-padre-hijo. Suelen ser siempre padre-hijo únicamente. Aquí se trata de tres generaciones que se unen y se dan cuenta de que deben trabajar juntas para salvar el mundo", reflexiona.

De hecho, uno de los elementos que le hicieron apostar por el proyecto fue precisamente la aparición del abuelo, que en 'Mundo Extraño' es retratado como modelo de conducta alocada y aventurera. "El añadido de la historia abuelo-nieto es muy divertido. Siempre hay una presión con tu padre. Pero tu abuelo, que en su día presionó a tu padre, parece tener una actitud muy tranquila contigo", sentencia Conli sobre las relaciones paternofiliales.

LA EXPLORACIÓN DE UN NUEVO MUNDO

Para llevar a cabo el filme, el equipo creativo se inspiró en las historias de aventuras del pasado. "Cuando haces una película tienes que empezar por una gran labor de investigación, y ahí empiezas con lo que conoces", expone Conli sobre las referencias usadas en 'Mundo Extraño', "en este caso Don volvió a esos libros de finales del S.XIX y principios del s.XX como los de Julio Verne con 'Viaje al centro de la Tierra', H. G. Wells... Son cuentos fantásticos que tuvieron una gran influencia en las películas del siglo XX".

Y en cuanto a la herencia cinematográfica, Conli también remarca algunos títulos históricos. "Si te fijas en 'King Kong', de 1933, es una historia sobre un grupo de aventureros que aterrizan en un mundo muy extraño. Esa fue su inspiración. Y luego todos crecimos con 'En busca del arca perdida' y más adelante 'Avatar'. Ese tipo de historias nos emocionaron cuando éramos niños. Lo fantástico de trabajar para Disney es que mantienes ese espíritu de niño, que puedes revivir esa juventud de cierta forma", manifiesta Conli orgulloso.

"El de 'Mundo Extraño' es un universo que nunca se ha visto antes, es refrescante y sorprendente. La gente va a ver un mundo que no se había experimentado", promete el productor. Los seres que lo habitan nacieron de la imaginación de los artistas de la película, que se inspiraron en todo tipo de objetos, incluida "una salchicha". Entre estas criaturas destaca Splat, una bola viscosa de color azul que le da el toque cómico a la cinta y que se convertirá "en el personaje favorito del público", según Conli.

CINES Y STREAMING, OBLIGADOS A ENTENDERSE

Por último, durante la presentación del filme, Conli también quiso abordar una polémica que ha salpicado al proyecto en Francia. Disney no estrenará 'Mundo Extraño' en los cines del país puesto que, de hacerlo, tendría que esperar 17 meses para poder añadirla a su catálogo de Disney+. Por tanto, allí la película se lanzará directamente al streaming cuando corresponda en el resto de países. "Yo estoy contento de que cualquier persona del mundo vea nuestra película, independientemente de la plataforma en la que esté", sugiere Conli.

A esto añade la breve explicación de que, por su labor de productor, no tiene "nada que decir sobre la distribución". En cualquier caso, rompe una lanza en favor de la película por encima del formato en el que se vea: "De lo que sí puedo hablar es de cómo se ha hecho y de lo gozosa que puede ser 'Mundo Extraño', ya sea en la pequeña o gran pantalla. Creo que la gente la va a disfrutar".

En su versión original, 'Mundo Extraño' cuenta con las voces de actores como Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Lucy Liu, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union y Alan Tudyk. La película, que cierra el 99 aniversario de Disney, reúne de nuevo a Roy Conli con el director Don Hall, que además suman a Qui Nguyen al equipo en las labores de guionista. Hall y Nguyen trabajaron juntos recientemente en 'Raya y el último dragón'.