Russell Brand estrena su obra de teatro 'Our Little Lives: Shakespeare & Me' en streaming a través de LIVENow - LIVENOW

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Russell Brand hace suyas las lecciones vitales del enorme acervo literario de William Shakespeare en 'Our Little Lives: Shakespeare & Me', la obra de teatro en la que promete humor y momentos de reflexión y de la que el público de todo el mundo podrá disfrutar en streaming a traves de LIVENow. Será el 14 julio cuando se estrene esta versión filmada del montaje dirigido por Ian Rickson cuyas entradas están ya a la venta en la plataforma.

La obra fue concebida por Russell Brand junto a Ian Rickson, que la desarrollaron originalmente en colaboración con los productores de teatro Playful Productions en el Bush Theatre de Londres. Posteriormente también se representó en el Bristol Old Vic and Royal and Derngate, Northampton en 2018. La producción tenía prevista una temporada en el West End de Londres, pero los planes se truncaron debido a la pandemia. Un contexto de escenarios cerrados que LIVENow y Remedy aprovecharon para crear una versión filmada de la obra y brindarle al público la oportunidad de verla antes de su regreso a los escenarios de Londres.

'Our Little Lives: Shakespeare & Me' aborda la vida de del actor de 'Artur, el soltero de oro' o 'Paso de ti', a través del código de Shakespeare en una demostración de cómo se puede aplicar el lenguaje del autor de 'Romeo y Julieta', 'Macbeth', 'Noche de reyes' o 'Hamlet' a la vida moderna. En esta obra Brand echa mano de los o soliloquios famosos de las obras más universales del maestro británico para reflejar problemas universales bajo el prisma de su experiencia personal de Russell.

"Hemos creado una obra que explora el significado, el ritual, el teatro, el chamanismo, el poder y la propiedad del lenguaje y el potencial de la cultura para impulsar un cambio real. Además, también actúa un perro (mi perro)", señala Brand. Por su parte, el director Ian Rickson destaca que se trata de "una obra sobre la vida de Russell, mostrada a través del código dinámico de Shakespeare" que además "está muy relacionada con el lenguaje".

"¿A quién le pertenece? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Quién tiene voz y quién no? Además, cómo se 'retrata' con ella y cómo afecta a la conciencia. Tiene como eje central la propia historia de Russell, en la que se plasman momentos emocionantes de su vida para iluminar y contextualizar las elecciones de texto", reflexiona Rickson que ha dirigido obras en el National Theatre, Young Vic, en el West End y en el Royal Court donde fue Director Artístico. Mientras estuvo allí, sus producciones incluyeron 'Jerusalem', 'The Weir' y 'The Seagull'. Más recientemente dirigió 'Walden' en el West End.

CON PÚBLICO PRESENCIAL

'Our Little Lives: Shakespeare & Me' se filmará ante el público, respetando todas las medidas sanitarias de seguridad, en el Almeida Theatre de Londres y se transmitirá en Australia, EE.UU. y Reino Unido el 14 de julio a partir de las 19:30 (hora local) y cada entrada ofrece la posiblidad de ver la obra durante un plazo de 24 horas.

Las entradas ya están a la venta a en LIVENow y hay disponibles tres modalidades: La entrada sencilla que, a un precio de 15 euros, da aceso a la obra que estará disponible durante 24 horas; un pase premium que, al precio de 20 euros, junto con el visionado de la obra incluye una conversación posterior entre Russell Brand y el director y acceso a imágenes exclusivas tras las cámaras; y un pase VIP de 30 euros que a todo lo anterior le añade un programa exclusivo y un cártel digital del show.