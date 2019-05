David Yarovesky dirige El Hijo: "James Gunn es como un fantasma Jedi que aparece cuando más lo necesitas"

Actualizado 25/05/2019 12:40:21 CET

LOS ÁNGELES, 25 May. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

En pleno apogeo del cine de superhéroes llega 'El Hijo' ('Brightburn'), que parte de la escalofriante premisa de pensar lo que significaría la llegada de un niño alienígena con grandes poderes a nuestra tierra, pero con malas intenciones.

El realizador David Yarovesky nos contó lo que ha supuesto para él dirigir esta original cinta, producida por su amigo James Gunn ('Guardianes de la Galaxia'), con el joven talento Jackson A. Dunn como el temible Brandon: un chico extraterrestre que empieza a descubrir su verdadero potencial con la llegada de la pubertad, con efectos terroríficos.

Has hecho una película de superhéroes distinta.

Sí, es un poco distinta a las demás. Lo que hice fue coger las cosas que me gustan de las películas de superhéroes y combinarlas con las que me gustan del género del terror. Y el resultado es como una pesadilla rara.

Siempre has sido un fan del cine de terror, ¿verdad?

Me crié con esas películas. Y sería un fan de este filme si no lo hubiera hecho yo.

'El Hijo' ha sido producida por James Gunn. ¿Cómo fue tu colaboración con él?

¡Fantástica! James no sólo es mi amigo, sino también mi mentor. Me encantan todas sus películas, tanto las de terror como las de 'Guardianes de la Galaxia'. He aprendido mucho con esta experiencia a su lado. Y cuando se encuentra en otro lugar siento que tengo un fantasma Jedi suyo siguiéndome que aparece cuando lo necesito para darme un buen consejo.

Tu filme arranca como 'Superman' con la llegada de un niño extraterrestre a una granja de Kansas en el seno de un matrimonio sin hijos. La diferencia es que no es bueno...

En efecto, no lo es. Pero seamos realistas, creo que tiene sentido pensar que si un alienígena aparece en tu casa igual no es una buena idea adoptarlo como hijo y criarlo. ¡Es casi mejor que salgas corriendo! Llevamos tiempo convencidos de que los superhéroes van a ayudarnos, pero este filme no va de eso.

El joven Jackson A. Dunn está fantástico en el papel del joven alienígena Brandon Breyer.

Vimos a unos 200 chicos, pero Jackson fue el que nos impresionó de inmediato. Se lo tomó muy en serio, como si fuese un actor adulto. Él quería el papel y contar esta historia. Y yo era así a su edad, cuando soñaba con rodar algún día una película como "El Hijo".

Y en el centro de la historia hay una relación madre-hijo.

Sí, así la vi. Y la entendí bien porque yo era un chico algo raro y distinto de joven, obsesionado con películas de terror; pero mi madre me defendía, y decía que era especial y creativo. Así que no sólo he rodado una película entretenida, sino que además cuenta una historia con la que conecto de un modo especial e íntimo. En el fondo es como una carta de agradecimiento hacia mi madre por apoyarme y creer en mí durante esos años. Sin ella no estaría aquí ahora.