PARA SÁBADO James Wan, director de Aquaman: "Hay muchos filmes de superhéroes, y yo quería hacer algo diferente"

El creador de las sagas de terror más exitosas de los últimos años como Insidious, Saw o Expediente Warren, James Wan, dirige Aquaman, el primer filme en solitario protagonizado por el superhéroe encarnado por Jason Momoa.

Arthur Curry es el hombre destinado a unir el mundo de la superficie con los reinos de las profundidades para evitar una guerra que acabaría con el planeta. James Wan analiza, en una entrevista concedida a Europa Press, algunas de las claves del nuevo filme del Universo Cinematográfico de DC y Warner Bros.

¿De dónde te vino la inspiración para rodar 'Aquaman'?

De los cómics, así como del hecho de que nunca habíamos visto la historia de Aquaman en la gran pantalla. Hay que recordar que cuando me involucré en el proyecto hace unos 3 años aún no se había estrenado 'Liga de la justicia'. Hay muchos filmes de superhéroes, y yo quería hacer algo diferente. Y me hacía mucha ilusión crear un mundo nuevo, como la Atlántida.

¿Cómo lograste crear el mundo acuático de la Atlántida?

Bueno, tuve un magnífico equipo de expertos en efectos visuales con los que trabajé muy duro para mostrar ese mundo. Y sabíamos que era un reto lograrlo, pero había que hacerlo bien porque representa una gran parte de la película. De no conseguirlo, yo habría fracasado.

Son tantos detalles...

Pues sí, desde el pelo a los movimientos y tantas cosas. Y no fue fácil, porque nuestros actores son humanos y no habitantes de la Atlántida, aunque tenían que moverse como si lo fueran. Además, tenemos una idea preconcebida de cómo debían comportarse bajo el agua, así que había que lograr que fuera convincente.

¿En qué consistió tu proceso de preparación para decidir el look final de la película?

Sobre todo vi muchos documentales sobre la vida marina como 'Blue Planet', ya que la fotografía de esas cintas es increíble. Me ayudaron a crear los cimientos sobre los que construí este mundo.

Jason Momoa, aunque dista físicamente del Aquaman de los cómics, encaja perfectamente en el papel principal, como el resto de los protagonistas.

Sí, tuve mucha suerte con el casting. Jason ya había sido seleccionado para dar vida a este personaje, y lo ha hecho suyo. Y lo mismo puede decirse de Amber Heard, que está fantástica como Mera. Luego, yo me traje a Patrick Wilson, que da vida a su principal rival, el rey Orm, porque lo conozco bien y tiene tanto talento. Y siempre había querido trabajar con Nicole Kidman, que está perfecta como la reina de la Atlántida, aunque el papel no sea muy grande.

¿Qué tal te manejas en el agua?

Mi signo del Zodiaco es Piscis y me gusta el agua, aunque tengo que reconocer que cuando vi "Tiburón" de niño me aterrorizó el océano, porque pensaba que un tiburón me iba a devorar.

'Aquaman' tiene también un menaje medioambiental.

No creo que puedas hacer una película como 'Aquaman' sin tocar el tema del medio ambiente. Todos sabemos que llevamos décadas dañando nuestro planeta y sus océanos, y la madre naturaleza está reaccionando contra eso.