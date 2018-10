Santiago Segura pone voz al inquietante muñeco Slappy en Pesadillas: La noche de Halloween: "Nos encanta pasar miedo"

Actualizado 25/10/2018 12:47:20 CET

Santiago Segura pone voz al pérfido muñeco Slappy en Pesadillas: La noche de Halloween, la segunda entrega de la saga cinematográfica basada en libros de misterio y aventuras de R.L. Stine que llegará a los cines españoles este viernes 26 de octubre. Una franquicia literaria que lleva vendidos más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo porque, tal y como asegura Segura, "nos encanta pasar miedo".

"De pequeño yo no tenía los libros de 'Pesadillas' -la saga arrancó con la publicación de la primera entrega en 1992- pero sí tenía la revista 'Creepy', que aquí se llamaba 'Vampus', y 'Dossier Negro' que eran de terror", recuerda Segura que también reconoce que aunque tenía "muchas pesadillas" y le daban "mucho miedo" no podía parar de leer. "Mi madre un día ya me dijo: 'Hijo pareces un poco tonto, que luego por la noche estás acojonado'. Pero seguí leyendo porque nos gusta pasar miedo", señala.

Lo mismo, dice, le ocurre con Slappy, el muñeco de ventrílocuo que ya apareció en la primera película de la saga al que pone voz y que le acompañó durante la presentación del filme en Madrid. "Slappy genera en mí atracción y repulsión a la vez. Me lo llevaría a casa... si no fuera porque es un actor multimillonario", dice Segura que reconoce que los muñecos parlantes como Monchito, Macario, Nico, Doña Rogelia o Charlie McCarthy siempre le han "fascinado". "Tenía uno en casa y cuando era pequeño practicaba con él, quería ser ventrilocuo y doblar a Slappy es lo más cerca que he estado", afirma. Una admiración que, no es precisamente recíproca.

HACER HALLOWEEN REALIDAD

"Yo también me iría con él a tomar algo... pero luego lo dejaría tirado en un callejón", dice entre risas el tétrico Slappy que en esta nueva aventura vuelve a escaparse de uno de los libros de Stine y salta de sus páginas al mundo real con el objetivo de formar una familia con la que conseguir que el terror de Halloween se haga realidad. Tres jóvenes, Sarah, Sonny y Sam, serán los encargados de pararle los pies e intentar que no convierta la noche más divertida del año en un caos total.

"Solo busco una familia, cariño, comprensión... y destruir el mundo", dice la perversa marioneta que de cara a las próximas entregas de la saga solo espera, dice señalando a Segura, "que no me doble este tipo".

"No está nada contento, pero no sé qué esperaba... ¿A José Coronado? ¿Pero tú te has visto"?, replica Segura que, fantasándo con las novelas de Stine, dice que tuviera un libro mágico en el que pudiera atrapar a cualquiera, como el que aparece en la película, lo usaría contra tipos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el líder norcoreano Kim Jong-un. "Por empezar fuera y no en España... para hacer menos daño", bromea.