Seis adolescentes a la fuga en el tráiler de Cómo mandarlo todo a la mierda, la nueva serie española de HBO Max

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Un grupo de amigos se lanza a la carretera sin rumbo en el tráiler final de Cómo mandarlo todo a la mierda, la nueva serie española de HBO Max. Creada por Pablo Sanhermelando y Jaime Olías, y dirigida por este último, este drama juvenil llega a la plataforma el próximo 1 de julio.

"Cuando vivía con mi madre recuerdo que siempre me decía 'tienes que encontrar tu camino, tienes que ser feliz'. A veces me sorprendo siéndolo y me cabrea", reflexiona en el adelanto Alba que, interpretada por Naira Lleó (Hierro), es una adolescente inadaptada que lleva poco tiempo en su instituto.

Sus planes para escapar de casa se derrumban cuando una profesora revela que el tan esperado viaje de fin de curso queda cancelado. Sin embargo, cinco de sus compañeros de clase tienen un as bajo la manga.

"Puedes venir, pero si me prometes que no eres una lunática", escucha Alba antes de subirse en una vieja furgoneta para embarcarse en un secreto y desenfrenado viaje por carretera. Las reglas son simples: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás.

"Para nosotros, la serie profundiza en el sentimiento de la falta de libertad y de su búsqueda dentro de la juventud. Un sentimiento que todos tenemos (en mayor o menor medida), y que experimentamos en cada una de las fases de la vida de una forma diferente. El espectador puede esperar un retrato veraz, fiel y naturalista de la juventud a la que representamos", describen así sus creadores este drama adolescente de seis episodios de media hora cada uno.

Junto a Lleó, encabezan el reparto los intérpretes Malva Vela (El reino), Gabriel Guevara (Skam), Óscar Ortuño (30 Monedas), Nadia Al Saidi (La caza. Tramuntana) y Sergi Méndez (Sky Rojo).