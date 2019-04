Stephen King, encantado con Cementerio de animales: "¡Es adulta, madura y genial!"

Actualizado 02/04/2019 15:55:51 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cementerio de animales es la última de las muchas adaptaciones de las novelas de Stephen King que llega a la gran pantalla. Una nueva versión de la obra que llega este viernes 5 de abril a los cines y que incluye algunas variaciones importantes respecto a la trama original escrita por el maestro del terror.

El propio King se ha pronunciado ya sobre estos cambios, y su reacción no ha podido ser más postiva. "Es una película adulta y madura. ¡Es jodidamente genial!", afirmó entusiasmado el célebre autor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el maestro del terror ha opinado sobre la película que dirigen Kevin Kolsch y Dennis Widmyer: "Es algo diferente. Hicieron un buen trabajo".

En esta nueva versión de Cementerio de animales, a diferencia del libro original, y de la película de 1989, quien vuelve a la vida no es el niño pequeño, Gage, sino su hermana mayor, Ellie. Estas modificaciones no han molestado a King, sino todo lo contrario. El escritor no entiene que algunos de sus fans más puristas no vean con buenos ojos esta variante, y se muestra algo exasperado ante las quejas:

"Puedes ir a Tampa por la ruta 301, pero también por la ruta 17. En ambos casos, ¡vas a llegar a Tampa!", sentencia. El autor de El resplandor o It afirmó que el hecho de que sea la niña y no el niño la que vuelve a la vida "no cambia nada". Es más, King comprende por qué se hicieron estas modificaciones e incluso las justifica, ya que Ellie puede dar más juego cinematográficamente hablando que el niño pequeño: "Quizá es más sencillo trabajar con un zombie cuando es una niña más crecida que con un niño de tres años".

This is a scary movie. Be warned. https://t.co/95pHeslHZq — Stephen King (@StephenKing) 7 de febrero de 2019

El reputado escritor ya se mostró excitado ante la nueva versión de su película, compartiendo en Twitter el trailer de la Cementerio de Animales. "Esto es una película de miedo. Estáis advertidos", escribió en la red social.

OTRAS ADAPTACIONES DE KING, PANORAMA DEL TERROR ACTUAL

El novelista también señala que no siempre ocurre lo que ha pasado con esta cementerio de animales, ya que en algunas ocasiones, las licencias que se toman sobre sus obras a la hora de llevarlas a la pequeña o a la gran pantalla no le han convencido: "He visto cambios que se han hecho sobre algunas de mis historias y me he llevado las manos a la cabeza".

"Había un libro, una rastro que poder seguir", apunta King que tras el éxito de la nueva ola de adaptaciones y remakes basadas en sus novelas ve que, actualmente, "hay mucha hambre de historias". "Todos los días recibo nuevos contratos, nuevas propuestas", cuenta el escritor, que afirma estar "en un mercado de vendedores".

El rey del terror coloca esta nueva adaptación de Cementerio de animales en la línea de la nueva película de Jordan Peele, en un cine de género enfocado a un público más adulto. "En este periodo de tiempo, ha habido varias películas de terror exitosas, como Déjame salir el año pasado", señala.

Protagonizada por Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow, la nueva adataptación de de la novela de King llega a los cines el 5 de abril y su sinopsis oficial es la siguiente: "Cementerio de Animales, narra la historia del doctor Louis Creed (Jason Clarke), que al poco de mudarse con su esposa Rachel (Amy Seimetz) y sus dos hijos pequeños desde Boston a un recóndito paraje de Maine, descubre un misterioso cementerio escondido en lo más impenetrable del bosque, a escasa distancia del nuevo hogar familiar.

Cuando la tragedia alcanza a la familia, Louis recurre a su peculiar vecino, Jud Crandall (John Lithgow) provocando una peligrosa reacción en cadena que desata una insondable fuerza maléfica con espantosas consecuencias".