Storm Reid, protagonista de Un pliegue en el tiempo: "Esta película ha sido una bendición"

Actualizado 11/03/2018 11:50:48 CET

LOS ANGELES, 11 Mar. (Europa Press - Mateo Anderson) -

La joven Storm Reid, que se dio a conocer por su trabajo en 12 años de esclavitud, es la protagonista de Un pliegue en el tiempo, que adapta al cine la novela de Madeleine L'Engle publicada en 1962, considerada como un referente de la literatura infantil.

La historia narra la aventura cósmica de una chica que, guiada por seres celestiales, traspasa los límites espacio-tiempo para encontrar a su padre, un reputado científico que desapareció hace años. Storm encarna a la intrépida Meg en un filme lleno de magia, que evoca clásicos como El mago de Oz.

¿Cómo ha sido la experiencia de protagonizar Un pliegue en el tiempo?

¡Increíble! Son tantas las cosas que he disfrutado del proceso, desde preparar el papel a trabajar con los otros actores o rodar las escenas de acción. Esta película ha sido una verdadera bendición para mí.

¿Conocías el libro antes de involucrarte en el filme?

Sí, lo leí un par de años antes de rodar la película. Me encantaba el personaje de Meg, que me parecía tan interesante e incluso algo testaruda, por lo que me hizo muchísimo ilusión formar parte de este proyecto.

¿Cómo reaccionaron tu familia y amigos cuando se enteraron de la noticia?

Mi familia estuvo siempre ahí a mi lado desde le principio y me apoyaron mucho, por lo que alegraron; pero tuve que esperar un tiempo antes de decírselo a mis amigos, ya que no podía contarlo hasta que el estudio lo anunciara oficialmente. Una vez que lo dije la gente que me rodea se puso contentísima, sobre todo por el hecho de que iba a trabajar con Oprah Winfrey!

¿Cómo es Oprah?

Es una persona con una energía especial, que te apoya constantemente. Sabe muy bien quién es, pero no se comporta como una estrella, sino todo lo contrario. Es un lujo tener a alguien así a tu lado que te ayuda y enseña a mejorar cada día.

Háblanos de la directora, Ava DuVernay.

Lo que más me gusta de Ava es que no sólo te dirige, sino que se ocupa de muchas otras cosas porque quiere que el resultado sea el mejor. Te ayuda a que encuentres tu personaje y también da muy buenos consejos. Así que primero comparte contigo sus ideas y escucha las tuyas, y después te dirige.

En la historia, Meg tiene una relación muy especial con su hermano Charles Wallace, interpretado por Deris McCabe. ¿Qué nos puedes decir de él?

Que es muy carismática y tiene una gran personalidad. Sentí que era el hermano pequeño que nunca llegué a tener, porque nos llevamos muy bien. Hablábamos de todo y hasta le ayudaba a veces con los deberes.

¿Y quién te inspira a ti?

Personas como Zendaya me inspiran, y también el personaje de Matilda porque es capaz de hacer de todo. Mis padres y mi hermana también son una fuente de inspiración para mí, ya que siempre me animan a perseguir mis sueños.

¿Qué has aprendido de esta película y de tu personaje?

Que debes hacer aquello en lo que crees y que te apasiona, porque si no vas a ser infeliz. Así que tienes que tener un plan y estar preparada.