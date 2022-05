Susi Sánchez: "Para que una mujer haga su segunda película, tiene que demostrar mucho más que un hombre"

Presenta 'Cinco lobitos', ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, que se estrena el 20 de mayo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz Susi Sánchez ha asegurado que "para que una mujer haga su segunda película, tiene que demostrar mucho más que un hombre", en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno del filme 'Cinco lobitos', una ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa.

Preguntada por las nuevas directoras, productoras y guionistas que están surgiendo en el sector audiovisual español, ha señalado que "están empezando a lanzarse un poco un poquito más". Sin embargo, ha lamentado que "hay poco espacio" para ellas.

"Es una especie de botella con un tapón arriba que es muy difícil entrar ahí, pero hay mujeres que por su talento y genialidad lo están consiguiendo y hay muchas más que estan ahí intentándolo", ha comentado la ganadora del Goya a mejor actriz en 2018 por 'La enfermedad del Domingo'.

De está forma, ha añadido que "aún no se ha dado el paso de darle la misma credibilidad a una mujer que a un hombre". "Vivimos en una sociedad que es básicamente patriarcal, entonces es un tapón muy fuerte que hay que ir deshaciendo, no se puede quitar como si fuera champagne", ha matizado.

Por su parte, Alauda Ruiz ha afirmado que "es un buen momento" para la mujer en el cine. "Ya somos conscientes de que había una desigualdad, somos conscientes de que faltan relatos, y con el hecho de ser consciente de algo ya estás abierto a que pase, y se están tomando medidas en diferentes ámbitos", ha destacado.

No obstante, ha desvelado que "no es eufórica": "Creo que es un cambio que se dará --ya no hay marcha atrás--, pero va a ser muy lento. Hemos empezado a ver las primeras señales de que estamos en el buen camino", ha comentado la directora vizcaína.

"UNA MATERNIDAD MÁS REALISTA"

El reparto de 'Cinco lobitos' cuenta con Susi Sánchez, como Begoña; Laia Costa, interpretando a Amaia; Mikel Bustamante, en el papel de Javi; y Ramón Barea encarnando a Koldo.

La cinta relata cómo Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé.

Según ha desvelado Ruiz de Azúa, la idea de la cinta surge a partir de su primer año como madre primeriza. En este sentido, la propia directora del filme ha dicho que "afortunadamente" en los últimos dos o tres años "se ha empezado a ver" una representación de la maternidad en el cine "más realista y mucho más diversa", pero ha subrayado que es "relativamente reciente".

Además, ha matizado que "no solamente el cine representa una maternidad idílica", sino que "también las redes sociales": "La maternidad es una experiencia compleja, una experiencia con muchas capas, que te puede conectar con muchas cosas, y creo que hasta ahora se le había tratado como algo sencillo, que dábamos por sentado que estaba ahí y no nos lo cuestionábamos demasiado", ha sentenciado la cineasta.

LA MAGIA DEL CINE

'Cinco Lobitos' llega a la gran pantalla este viernes 20 de mayo y se trata de una producción de Encanta Films, Sayaka Producciones Audiovisuales, Buena Pinta Media y Radio Televisión Española.

La cinta participó en la 72ª edición de la Berlinale y en la 25ª edición del Festival de Málaga, en donde recibió varios galardones. "Cuando recibimos los premios fue alucinante. Haces una primera película, la haces con mucho esfuerzo, es una película pequeña e independiente, pero confías en que haya algo personal y humano que pueda conectar, y cuando eso pasa, pues te reconcilia con la magia del cine", ha concluido Ruiz de Azúa.