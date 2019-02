'Synonymes', del israelí Nadav Lapid, Oso de Oro de la 69ª edición de la Berlinale

Actualizado 18/02/2019 10:29:11 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La película Synonymes, dirigida por el cineasta israelí Nadav Lapid, ha sido galardonada este sábado con el Oso de Oro, el máximo galardón de la Berlinale, que pone así punto final a su 69 edición.

El jurado, presidido por la actriz Juliette Binoche, ha premiado a esta coproducción entre Israel, Francia y Alemania que narra la historia de un exsoldado israelí que deambula por París en busca de su identidad.

Asimismo, Grâce à Dieu, de François Ozon, ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado. En esta cinta, el realizador galo denuncia el silencio de la iglesia francesa en los casos de pederastia del país.

En competición oficial también se encontraba Elisa y Marcela, la producción de Netflix en la que Isabel Coixet aborda la historia real del primer matrimonio entre dos mujeres datado en España.

El festival exigió como condición que la cinta se estrenase en los cines españoles. Sin embargo, esta semana más de un centenar de cines solicitaron al director de la Berlinale que la cinta se exhibiera fuera de concurso, al entender que no iba a llegar de manera regular a las salas.

Premios del Jurado Internacional

OSO DE ORO a la mejor película

"Synonyme", de Nadav Lapid (Israel)

OSO DE PLATA, Gran Premio del Jurado

"Grâce à Dieu", de François Ozon (Francia)

OSO DE PLATA, Premio Alfred Bauer para una película que abre nuevas prespectivas

"Systemsprenger" (System Crasher) de Nora Fingscheidt (Alemania)

OSO DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Angela Schanelec por "Ich war zuhause, aber" (I was at home, but) (Alemania)

OSO DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ

Yong Mei en "So Long, My Son" (China)

OSO DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Wang Jingchun en "So Long, My Son" (China)

OSO DE PLATA Al MEJOR GUIÓN

Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano por "Piranhas" (Italia)

OSO DE PLATA A LA MEJOR APORTACIÓN ARTÍSTICA

Rasmus Videbæk, cámara para "Ut og stjæle hester" (Out stealing horses), de Hans Petter Moland (Noruega)

PREMIO GLASHÜTTE AL MEJOR DOCUMENTAL

"Talking About Trees", de Suhaib Gasmelbari (Francia)

OSO DE ORO AL MEJOR CORTOMETRAJE

"Umbra", de Florian Fischer y Johannes Krell (Alemania)

OSO DE PLATA PARA EL MEJOR CORTOMETRAJE

"Blue Boy", de Manuel Abramovich (Argentina, Alemania)

PREMIO AUDI AL MEJOR CORTOMETRAJE

"Rise", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil, EEUU, Canadá)

Selección de premios de jurados independientes y otros premios de la Berlinale

PREMIO DEL JURADO ECUMÉNICO

"God Exists, Her Name Is Petrunya", de Teona Strugar Mitevska (Macedonia), "Earth", de Nikolaus Geyrhalter (Austria), "Buoyancy", de Rodd Rathjen (Australia), "Midnight Traveler", de Hassan Fazili (EEUU)

PREMIO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CRÍTICOS DE CINE (FIPRESCI)

"Synonyme", de Nadav Lapid (Israel), "Dafne", de Federico Bondi (Italia), "Die Kinder der Toten", de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria)

PREMIO DE AMNESTY INTERNATIONAL

"Your Turn", de Eliza Capai (Brasil)