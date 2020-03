TCM conmemora el 40º aniversario de la muerte de Hitchcock con las joyas de su filmografía en una programación especial

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

TCM dedica los miércoles de abril a Alfred Hitchcock, con 'Hitchcosis', un especial para conmemorar el 40º aniversario de su muerte, programando durante todo el mes varios de sus largometrajes más reconocidos, como 'Con la muerte en los talones' o 'Los pájaros'. Para tal efeméride, el canal contará con la colaboración del director Koldo Serra, que analizará algunos de sus títulos más representativos.

El 29 de abril se cumplirán 40 años del fallecimiento del reconocido cineasta británico. A lo largo de todo el mes, TCM emitirá 18 de sus películas más conocidas, que abarca cuatro décadas de su filmografía, con títulos como 'Extraños en un tren', 'La sombra de la duda', 'La soga', 'Vértigo (De entre los muertos)' o 'Topaz', y que culminará con el día 29, en el que TCM dedicará absolutamente toda su programación al maestro del suspense.

Un especial que estará comentado por Koldo Serra, que ha elegido especialmente tres de los títulos más representativos del realizador inglés: 'La ventana indiscreta', 'Frenesí' y 'Psicosis'. "Es un director muy moderno y, cuarenta años después de su muerte, todavía hay que estudiarlo", declara Serra en un comunicado.

"Él agradecía venir del cine mudo porque esa era la pureza. Era contar una historia únicamente con imágenes. De hecho, tú puedes ver una película de Hitchcock en silencio, sin sonido y entiendes el 90% de la trama por cómo planifica y cómo monta", añade el director de '70 binladens' o 'Bosque de sombras'.

UN CINEASTA QUE "JUGABA" CON EL PÚBLICO

Reconocido inicialmente su Reino Unido natal, en 1939 recibió un telegrama del productor estadounidense David O. Selznick, que le propuso rodar en Hollywood una película sobre el hundimiento del Titanic. Hitchcock cruzó el Atlántico, pero acabó adaptando una novela, 'Rebeca', que se convirtió en uno de sus filmes más reconocidos y con el que dio inicio a su etapa en los Estados Unidos.

Hitchcock logró que el público fuese fiel a su cine, sobrepasando la fama de sus propios protagonistas, provocando que los espectadores no fuesen a ver una película protagonizada por Cary Grant o James Stewart, sino un filme de Hitchcock, siendo él la estrella. "En el cartel de 'Psicosis' aparece diciendo a la audiencia que aquel que llegue tarde no entra al cine", recuerda Serra. "Además, gracias a la serie de televisión 'Alfred Hitchcock presenta' entró en todos los hogares estadounidenses", añade.

Con fama de morboso, fetichista, misógino y obsesionado por cierta clase de mujer, que encarnaron en sus películas actrices como Kim Novak, Tippi Hedren o Grace Kelly. "Jugaba todo el rato con el espectador", afirma Serra. "Le quitaba deliberadamente información o se la daba para generar suspense. Él era muy consciente de qué debía enseñar, qué no tenía que mostrar, qué contar y qué guardar en secreto, detalla.

Esta es la programación especial de TMC para celebrar el mes de Hitchcock:

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL

18:28 Pero... ¿Quién mató a Harry? (The Trouble With Harry, 1955)

20:05 Extraños en un tren (Strangers on a Train, 1951)

21:45 El cine según: Hitchcock por Koldo Serra (2020) ESTRENO EXCLUSIVO

22:00 El hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too Much, 1956) 23:56 Frenesí (Frenzy, 1972)

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL

18:07 La trama (Family Plot, 1976)

20:04 Los pájaros (The Birds, 1966) 22:00 La ventana indiscreta (Rear Window, 1954)

23:50 Topaz (Topaz, 1969)

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL

18:42 Matrimonio original (Mr. and Mrs. Smith, 1941)

20:15 La sombra de una duda (Shadow of a Doubt, 1943)

22:00 Cortina rasgada (Torn Curtain, 1966)

00:04 La soga (Rope, 1948)

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL

18:18 Sospecha (Suspicion, 1941)

19:55 De entre los muertos (Vertigo, 1958)

22:00 Rebeca (Rebecca, 1940)

00:06 Sabotaje (Saboteur, 1942)

MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL, 40 ANIVERSARIO

03:37 La soga (Rope, 1948)

04:55 Rebeca (Rebecca, 1940)

07:01 Sospecha (Suspicion, 1941)

08:38 Cortina rasgada (Torn Curtain, 1966)

10:41 Extraños en un tren (Strangers on a Train, 1951)

12:19 El hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too Much, 1956)

14:15 Los pájaros (The Birds, 1966)

16:11 La ventana indiscreta (Rear Window, 1954) 18:01 Yo confieso (I Confess, 1953)

19:33 Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959)

21:45 El cine según: Hitchcock por Koldo Serra (2020)

22:00 Psicosis (Psycho, 1960) 23:46 Falso culpable (The Wrong Man, 1957)

01:29 De entre los muertos (Vertigo, 1958)

03:35 Frenesí (Frenzy, 1972)