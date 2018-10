Terry Crews dice que no estará en Los mercenarios 4 como represalia por denunciar acoso sexual en Hollywood

Actualizado 27/06/2018 17:19:04 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

En octubre del año pasado, Terry Crews compartió su experiencia de acoso sexual en Hollywood. En un hilo de 16 tuits, el exatleta de la NFL y actor aseguró que un ejecutivo se había propasado con él en una oficina de Los Ángeles en 2016. "Mi esposa y yo estábamos en Hollywood el año pasado y un ejecutivo de alto nivel se encontró conmigo y buscó a tientas mis partes privadas", escribió Crews en su cuenta de Twitter.

"Yo retrocedí y dije: '¿Qué estás haciendo?' Mi esposa lo vio todo y parecía que él estaba loco. Él solo sonrió como un idiota", comentó Crews al respecto del incidente. Solo un mes después, se demostró que el acosador era el agente Adam Venit, de William Morris Endeavor. Por eso, Crews no dudó en demandar al agente y también a WME, puesto que la empresa le había permitido volver a su puesto de trabajo tras una leve suspensión de 30 días.

Esta semana, el actor ha testificado sobre su experiencia ante el Comité Judicial del Senado. Un testimonio que ha proporcionado una visión más clara de las repercusiones que sintió por presentar su demanda. De esta manera, Crews confesó que no aparecerá en Los mercenarios 4 como resultado de represalias por parte del productor Avi Lerner, que habría llamado personalmente al agente de Crews para inducirle a abandonar la demanda si quería participar en la película.

Cuando se le preguntó a Crews si quería aparecer en dicha película, respondió: "No, simplemente porque este mismo productor está bajo su propia investigación. Los abusadores protegen a los abusadores, y esta es una de las cosas que tenía que decidir, si iba a seguir adelante o no. ¿Voy a ser parte de esto o voy a adoptar una posición? Y hay proyectos que tuve que rechazar", sentenció el actor estadounidense.

Con esas palabras, Crews se refiría a lo ocurrido el pasado mes de mayo. Fue entonces cuando Avi Lerner y su compañía, Millennium Entertainment, fueron demandados por un exempleado que los acusó de acoso sexual, ambiente de trabajo hostil y discriminación de género.

"Lo que me sucedió a mí le ha sucedido a mucha gente en Hollywood. Y desde que presenté mi historia, ha habido miles y miles de personas que han acudido a mí y me dicen: 'Yo también, esta es mi historia, pero no tenía la confianza, o no me sentía lo suficientemente seguro para salir'. Porque lo que sucede es que estás en la lista negra, tu carrera está en peligro; después de eso, nadie quiere trabajar contigo", concluyó el demandante.