Tráiler de The Jesus Rolls, el spin-off de El gran Lebowski

The Jesus Rolls, secuela de El gran Lebowski

John Turturro dirige y protagoniza The Jesus Rolls, el spin-off de El gran Lebowski en el que recuperará el pintoresco personaje que encarnó en la cinta de los hermanos Coen. La película, que aún no tiene fecha de estreno ha lanzado su primer teaser y dos carteles oficiales.

En el clip se puede ver a Jesus jugando a los bolos y tras lanzar la bola, aparecen unas animaciones en las que se lee el reparto al completo: Bobby Cannavale, Susan Sarandon, Jon Hamm, Audrey Tautou, Christopher Walken y Pete Davidson.

La película dirigida por Turturro también ha lanzado dos nuevos carteles en los que se puede ver a Sarandon, Cannavale, Tautou, Davidson y Walken, además del propio realizador. El segundo cartel muestra una bola con la característica redecilla que lleva el protagonista en el pelo.

Aunque Joel y Ethan Coen, directores de la original, no están involucrados en la secuela, Turturro aseguró que estaban de acuerdo con el proyecto. "Son mis amigos, amigos cercanos y me apoyaron cuando dije que quería explorar más este personaje", compartió Turturro con The Independent. "Si tengo algo que enseñarles, se lo enseño si están cerca", contó.

The Jesus Rolls aún no tiene fecha de lanzamiento en los cines pero ya se proyectó en el Festival de Cine de Roma el otoño pasado, donde Screen Media adquirió los derechos de distribución.

La película narra la historia del personaje protagonista horas después de ser liberado de la prisión. Entonces se une con otros inadaptados como Petey y Marie y juntos se embarcan en un alocado viaje. La película, aunque existe en el mismo universo que El gran Lebowski, está basada en la comedia francesa de 1974 del director Bertrand Blier titulada Going Places.