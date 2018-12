Tráiler de Triple Frontera, el potente thriller de Netflix con Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal

Actualizado 10/12/2018 16:16:03 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ya está aquí el tráiler de Triple Frontera (Triple Frontier) un thriller bélico que lleva a la deriva desde el año 2010 y que finalmente se estrenará en Netflix en marzo del próximo año.

Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal protagonizan este filme ambientado en Sudamérica, concretamente en la zona delimitada por los ríos Iguazú y Paraná en la que coinciden las fronteras de tres países: Paraguay, Argentina y Brasil.

Una zona inhóspita y tremendamente peligrosa en la que se refugian numerosas organizaciones criminales. A una de ellas, a uno de los cárteles más violentos del mundo, es a quién intentarán robar la banda liderada por Affleck.

"No tendremos refuerzos. Cualquier herida que suframos es nuestro problema. Que quede bien claro, no llevamos una bandera en el hombro. No podréis volver a vuestra vida de siempre después de lo de esta noche", advierte en el tráiler a sus compañeros que tienen un objetivo, robar los 75 millones de dólares en efectivo que esconde en su cuartel general un gran señor de la droga.

Ve así la luz en Netflix un proyecto que en principio iba a estar dirigido por la oscarizada Kathryn Bigelow (En tierra hostil, La noche más oscura) y que después pasó a manos de J.C. Chandor (El año más violento, Cuando todo está perdido) pero que fue cancelado por Paramount semanas antes de arrancar con Channing Tatum y Tom Hardy como pareja protagonista.

Ahora, con Chandor de nuevo al frente y con cinco protagonistas de lujo, Triple Frontera se lanzará mundialmente en la plataforma de streaming en marzo.