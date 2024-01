Unión de Actores y Actrices espera que las denuncias de violencia sexual a Carlos Vermut "sigan cauces legales"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha asegurado que "esperan que las denuncias" de las tres víctimas que acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual, según ha publicado el diario El País, "sigan los cauces legales", en declaraciones para Europa Press.

"Esperamos que estas denuncias sigan los cauces legales porque, aunque muchas veces puedan ser ineficaces o no todo lo satisfactorias que deberían, son la única auténtica garantía para constatar hechos y así poder evitar que se produzcan en el futuro", añaden desde la Secretaría General del sindicato.

Además, la entidad ha confirmado que, en los procesos abiertos que existen en la Unión de Actores y Actrices sobre este tipo de denuncias, "no hay ninguna persona denunciante sobre el caso de Vermut, concretamente".

Así, desde la Unión de Actores y Actrices, aseguran que no conocían estas denuncias, al no haberse producido por parte de actrices, aunque invitan a las intérpretes que hayan sufrido "algún tipo de violencia" a que acudan al sindicato, ya que poseen "protocolos específicos para estos casos" que están regulados en los convenios colectivos cuando estos "se den en el ámbito laboral" para abordarlos "con la importancia y contundencia necesaria".

También, han especificado que corresponde a las víctimas "hacer público o no su testimonio" y que desde la Unión tratan de que las denuncias estén basadas en "la empatía, discreción y el respecto a la víctima", ya que entienden que al ser un sector caracterizado por la "intermitencia", el miedo "sea más fuerte".

"En base a nuestro protocolo no podemos informar de estas denuncias en ningún caso, no debemos olvidar que es potestad de las víctimas hacer público o no su testimonio", concluye la Secretaría de la institución.