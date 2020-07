Viola Davis vuelve a renegar de 'Criadas y señoras': "Me traicioné a mí misma y a mi gente"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Viola Davis vuelve a rechazar públicamente su papel de Aibileen Clark en el drama 'Criadas y señoras (The Help)'. La intérprete, que fue candidata al Oscar a la mejor actriz principal por su aparición en esta película en 2012, ha lamentado de nuevo haber participado en una cinta que mantiene "la narrativa del salvador blanco" y que no dio el suficiente protagonismo a las criadas negras.

La actriz, quien aparecer en la portada del último número de Vanity Fair, en una fotografía realizada por un profesional negro, ha mostrado de nuevo su arrepentimiento, ahora dentro del contexto del movimiento Black Lives Matter. Ya en 2018, Davis ya mostró su descontento con el filme dirigido por Tate Taylor en 2011.

"No hay nadie que no haya disfrutado con 'Criadas y señoras', pero hay una parte de mí que siente me traicioné a mí misma y a mi gente", explica Davis en una entrevista para la revista de la que es portada. "Estaba en una película que no estaba programada [para decir toda la verdad]", agrega, denunciando que el filme está hecho "con el filtro y las cloacas de un racismo sistemático".

Davis denuncia también la falta de voces negras dentro del proceso creativo en Hollywood. "No hay muchas narrativas que estén involucradas en nuestra humanidad [refiriéndose a la comunidad afroestadounidense]", explica, declarando que los guionistas, directores y productores "intentan ahondar en la idea de lo que significa ser negro, pero pensando esencialmente en un público blanco".

FALTA DE OPORTUNIDADES PARA LAS ACTRICES NEGRAS

"La mayor parte de los espectadores blancos pueden sentarse y recibir una lección académica de quiénes somos. Después se marchan del cine y hablan sobre lo que han visto, pero el tema no trasciende más allá", lamenta, agregando que en Hollywood "no se da suficientes oportunidades para que una actriz negra desconocida" logre "impulsarse" en la industria.

De esta forma, Davis, quien ya había sido nominada al Oscar antes de 'Criadas y señoras' por su papel en 'La duda', justifica su participación en el filme que también protagonizaron Emma Stone, Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard y Octavia Spencer, quien ganó el Oscar por esta cinta. "Yo era esa actriz que intentaba entrar [en la industria]", señala.

BRYCE DALLAS HOWARD TAMBIÉN RENIEGA DE LA CINTA

Precisamente hace pocas semanas, Bryce Dallas Howard también renegó de la película y recomendó al público que no vea 'Criadas y señoras' como un referente para luchar contra el racismo. La interprete añadió además que "no" hubiera participado en la cinta si se rodase actualmente.

Fue en una entrevista con Los Angeles Times, donde la actriz de 'Jurassic World' habló sobre la necesidad de dar voz a los creadores negros y que sean ellos los que aborden la realidad afroestadounidense.

"No volvería a aparecer en la película [si se hubiese hecho actualmente]. Diré por qué: me he dado cuenta de que ahora la gente tiene el valor de decir: 'Con el debido respeto, me encanta este proyecto, pero creo que no eres tú el que deba ser el que lo dirija'. Eso es algo muy poderoso, el poder decirlo", explicó la actriz.

"En esta transformación que está sucediendo, está surgiendo una nueva libertad de expresión", agregó Howard para recalcar la importancia de las voces negras en la industria, en referencia al movimiento Black Lives Matter.

"Los narradores de historias somos los que debemos escuchar, observar y aprender en este momento. Hay un extraordinario grupo de trabajo sobre personajes negros escritos por creadores negros", concluyó.