Wong Kar-Wai confirma que su próxima película, Blossoms, está en marcha

Wong Kar-Wai ha anunciado que su nueva película, Blossoms, comenzará a rodarse a finales 2019 o principios de 2020. El aclamado director de Deseando Amar vuelve a dirigir desde el que fuera su último largometraje, el drama de artes marciales The Grandmaster. Su nueva película adaptará la novela homónima de Jin Yucheng publicada en 2013.

Desde 2015, Wong Kar-Wai ha estado interesado en adaptar esta obra literaria, que narra a través de la vida varios habitantes de Shanghai, ciudad natal del director, la transformación de la ciudad entre las décadas de los sesenta y los noventa. Además de como relato de la revolución cultural, al director también le interesó el uso de la variante dialectal de Shanghai, que ya había aparecido en su película Deseando amar.

El director declaró que su nueva película, continuación de la saga comenzada con Deseando Amar, estaba comenzando preparativos para el rodaje durante la entrega de un premio honorífico en el Sindicato de Guionistas de Hong Kong, según informa el periódico chino Ming Pao (vía IndieWire).

Blossoms forma, según su autor, parte de una trilogía temática completada por Deseando Amar y 2046, dos obras fundamentales del cine contemporáneo y de la cinematografía asiática. Estas obras ya habían sido enlazadas por Wong Kar-Wai como una trilogía informal junto a Días Salvajes, por lo que habrá que esperar nuevas confirmaciones sobre el proyecto para saber cómo se relacionará con las películas citadas.

Esta sería la primera producción de Wong Kar-Wai filmada en Shanghai, pues el director ha rodado gran parte de su filmografía en Hong-Kong. Y su nuevo proyecto se ha cocinado a fuego lento. Para muestra, un botón: la escritura del guión le ha llevado unos cuatro años. Ésta será la película más personal de su carrera:

"He rodado mucho en Hong Kong. Soy de Shanghai, y nunca he rodado aquí, por lo que quería intentarlo", declaró el director. En una declaración anterior, Wong explicó que: "Shanghai es mi ciudad natal, y la época que el libro describe es el tiempo de mi ausencia. Me fui a Hong Kong en 1963, cuando tenía 19 años. No he vuelto a Shanghai desde principios de los noventa. Esta es mi oportunidad para rellenar todas las cosas que me he perdido".

Esta nueva película será el primer proyecto de Wong Kar-Wai desde The Grandmaster, estrenada en 2013. Desde entonces, el realizador ha estado ligado a numerosos proyectos, como un biopic de Gucci para Annapurna que nunca se materializó o Tong Wars, serie en desarrollo de Amazon producida por Paul Attanasio.