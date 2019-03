Zanbato: El proyecto secreto en el que Guillermo del Toro y J.J. Abrams llevan seis años trabajando

Actualizado 04/03/2019 11:40:33 CET

MADRID, 4 Mar. (EDIZIONES) -

Zanbato es el título del nuevo filme que dirigirá Guillermo del Toro. Un proyecto producido por Paramount y Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, con el que el cineasta mexicano lleva trabajando en el mismo desde hace seis años en secreto.

Inmerso actualmente en su adaptación de animación de Pinocho para Netflix, Del Toro sigue acumulando proyectos tras granar el Oscar el pasado año con La forma del agua. Zanbato es uno de ellos, que el mexicano escribirá y dirigirá, y del que más allá de la presencia de Del Toro y de la de Abrams en la producción no se conocen más detalles: ni elenco ni fecha de inicio de rodaje.

El propio Del Toro ha respondido vía Twitter a las informaciones ofrecidas por Collider. "¡Este proyecto ha estado en desarrollo los últimos seis años! Gracias al sistema de seguridad de JJ (Abrams), no se había filtrado nada. Estamos desarrollando constantemente. Estad atentos para las futuras noticias del siguiente proyecto que lancemos", tuiteó el cineasta.

This has been in developmwnt for the last 6 years or so! Thanks to JJ maximum security system, it had not leaked. We are still developing steadily. Stay tuned here for news on which project SHOOTS next. Pinocchio btw is already in active prepro in Portland, OR https://t.co/Pd6wLXL5Wv