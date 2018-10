Zinemaldia.- Carlos Vermut regresa con 'Quién te cantará': "Vivimos una época de nostalgia"

Publicado 26/09/2018 10:28:51 CET

SAN SEBASTIÁN, 26 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) -

El director Carlos Vermut regresa al Festival de Cine de San Sebastián con 'Quién te cantará', una historia protagonizada por Nawja Nimri y Eva Llorach en la que una diva de la canción pierde la memoria y deberá apoyarse en una fan para volver a los escenarios.

Vermut, que ganó la Concha de Oro con su última película 'Magical girl, ha explicado en una entrevista con Europa Press que decidió hablar del tema de la imitación porque hoy en día "se vive una época de nostalgia". "Todo se ha ido imitando siempre, pero ahora se imita todo a la vez, como si quisiéramos volver a todas las décadas", ha señalado.

Nimri pone banda sonora a una película que nació precisamente de la atracción del director por las divas. "Siempre he querido hacer una película sobre ellas, porque me han gustado artistas como Mina o Rocío Jurado", ha admitido Vermut, quien además toma el título de una canción de Mocedades.

'Quién te cantará' podría encuadrarse en el género del melodrama musical, pero el propio realizador admite "no estar seguro ni del género". "Eso sí, no sé hacer comedias ni chistes, solo si es a través del drama. Para el humor hay que tener un talento especial: a mi lo que me sale es el drama", ha reconocido.

En cualquier caso, Vermut no rehúye las comparaciones con Almodóvar que surgen con esta película --"es inevitable que lo comparen", ha apuntado--., si bien matizando que "nunca" se ha considerado "un director de mujeres". "He hecho películas con mujeres y con hombres, no creo que sea algo que me defina", ha aseverado.

HERMANO MAYOR

La actriz Natalia de Molina da vida a una joven conflictiva que amenaza a su madre (Llorach), un personaje que Vermut reconoce con humor viene inspirado por "el programa 'Hermano mayor'". "Reconozco que estaba enganchado, soy muy sensible a esos conflictos. Había algo de pornografía emocional que he llevado a la película. De hecho, me llama la atención que se argumente que detrás de este conflicto haya un problema de desatención de los padres", ha señalado.

Vermut ha reiterado su necesidad de indagar en la imitación a la hora de construir una identidad. "Imitamos cosas, a nuestros amigos, padres o compañeros de trabajo, incluso para saber hablar tienes que imitar al que habla. Pero siempre hay una ligera variación que surge por lo genuino de cada uno", ha indicado.

UNA PELÍCULA "DE FANTASMAS"

Con 'Quién te cantará' reconoce haber seguido su forma de trabajo habitual, partiendo de una idea inicial "de fantasmas" que luego ha ido evolucionando con el guión. "Todo lo basas en la intuición: sabes dónde quieres llegar, pero no cómo. Yo aquí solo tenía claro que el núcleo serían dos mujeres que se conocen y una de ellas es fan de la otra", ha admitido.

No obstante, sí ha aclarado que no ha estado condicionado en el rodaje por el hecho de volver tras la Concha de Oro. "Sabes que hay más gente esperando la película, pero no convives con eso en el día a día, yo siempre soy igual de exigente. Tampoco me ha dado tanto miedo y lo que tengo claro es que soy un escritor que rueda dos meses al año", ha concluido.