Danny Devito dedica el Premio Donostia a "todos los que reúnen un poco de dinero para salir al cine"

Actualizado 22/09/2018 20:29:49 CET

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El actor Danny DeVito ha recibido este sábado 22 de septiembre el Premio Donostia en el marco del Festival de Cine de San Sebastián y ha aprovechado para agradecer este premio a "todos aquellos que reúnen un poco de dinero para salir al cine".

"Quiero dedicar este galardón a quienes aman el cine, a todos aquellos que reúnen un poco de dinero para salir al cine y ver el trabajo de productores, directores y actores. Les adoro", ha señalado el actor, quien ha reconocido además sentirse "abrumado por la generosidad de la gente".

DeVito ha recogido el galardón de manos del cineasta Juan Antonio Bayona, y ha bromeado con la estatura de ambos. Los asistentes al Kursaal han ovacionado al actor durante casi dos minutos cuando ha salido a recoger el premio, aplaudiendo al director de 'La Guerra de los Rose'.

Bayona ha celebrado la entrega de un premio a un "creador de trayectoria increíble", al tiempo que ha bromeado con que sea "la primera vez" que le piden entregar un premio a alguien de su altura. "Estamos ante uno de los mayores hombres que ha dado la historia del cine en sus tres facetas de productor, director y actor", ha recordado.

El realizador también ha hablado del "maravilloso sentido del humor" de DeVito --"necesitamos más cómicos como él, más ahora en este momento", ha señalado-- y ha defendido la trayectoria de la estrella estadounidense. "Como actor ha sido capaz de imprimir humanidad a sus personajes; como productor siempre ha arriesgado con fuerte olfato y amplia visión de cine y como director ha sido un creador con capacidad para que sus personajes capten la esencia humana", ha añadido.

La gala, de apenas 20 minutos de duración, ha contado con la periodista Edurne Ormazabal como presentadora y durante el acto se ha proyectado un vídeo que recopila los trabajos más importantes de DeVito. Al concluir, se ha proyectado para los asistentes la película de 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen.

TRAYECTORIA

El nombre de DeVito se suma de esta manera a los de las grandes estrellas del cine que han recibido el Premio Donostia en la historia del Festival de San Sebastián, entre quienes destacan Gregory Peck, Glenn Ford, Bette Davies, Anthony Perkins, Susan Sarandon, Al Pacino, Jeane Moreau, Jeremy Irons, Anthony Hopkins, Anjelica Houson, Robert de Niro o Michael Cane, entre muchos otros.

Ganador de un Globo de Oro y un Emmy, es conocido por sus papeles en las series televisivas como'Taxi' e 'It's Always Sunny in Philadelphia', y películas como 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'La fuerza del cariño', 'Tras el corazón verde', 'Los gemelos golpean dos veces', 'Por favor, maten a mi mujer' o 'Dos estafadores y una mujer'. Rostro popular para el público por papeles como el carismático Pingüino de Batman o el gemelo de Schwarzenegger, cuenta con una carrera versátil en la que ha trabajado a las órdenes de directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola o Todd Solondz.

También ha dirigido películas como 'La guerra de los Rose', 1989) y ha producido, dirigido y actuado en 'Matilda' (1996), 'Hoffa' (1992) o producido películas como 'Erin Brokovich' o 'Pulp Fiction'. DeVito también ha prestado su voz para películas de animación como 'Space Jam' o 'Smallfoot', y estrenará el año que viene una versión de Dumbo en la que volverá a encarnar, como en Big Fish, a un director de circo, en la que será su tercera colaboración con Burton.