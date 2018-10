Isabel Coixet presenta un adelanto de 'Elisa y Marcela': "Soy alérgica a las banderas"

Actualizado 25/09/2018 14:48:04 CET

La directora defiende la producción de plataformas televisivas. "Quiero seguir contando historias: 'welcome Netflix'"

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

La cineasta Isabel Coixet ha presentado en el marco del Festival de Cine de San Sebastián un adelanto de su película 'Elisa y Marcela' sobre el primer matrimonio homosexual en España, una cinta que la directora no quiere que "se convierta en bandera de nada" porque es "alérgica".

"De las banderas estamos todos hasta el mismísimo, no quiero banderas porque soy alérgica a ellas y la película tampoco lo es. La película tiene valor en sí misma sin necesidad de hacer un discurso de ello: eran mujeres muy especiales en un ambiente hostil", ha explicado Coixet en un encuentro con la prensa al ser preguntado sobre la posibilidad de haber filmado una reivindicación del colectivo homosexual.

En cualquier caso, Coixet sí lamenta que "la realidad" hoy en día es que en 73 países del mundo esté prohibida la homosexualidad y haya condena de cárcel con pena de muerte en otros 13 países. "Hay un momento en que a uno le parece que las cosas son normales, pero constantemente la realidad te devuelve que no es así", ha indicado.

'Elisa y Marcela' está producida por Netflix y protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, quienes dan vida a dos maestras gallegas que se enamoraron en 1885 y terminaron casándose con una de ellas haciéndose pasar por un hombre. "Se formó un escándalo tremendo", ha reconocido la directora.

"Se les atribuía brujería, violencia, Pardo Bazán escribió un articulo criticándolas por entrar en el territorio de la boda y su montaje...", ha recordado la cineasta catalana, quien además apunta a los numerosos bulos que corrían en torno a ellas en la prensa --"las fake news de entonces", ha bromeado-- como que una de ellas mató a un leñador con un cuchillo.

Rodada en blanco y negro, la cinta contiene "ternura, amor y pasión sexual", una banda sonora con guiños a Portugal --país que acogió un tiempo a estas dos mujeres-- y un final que incluirá fotos de bodas entre mujeres de distintos lugares del mundo. Preguntada sobre la diferencia que ha notado con Netflix en la producción, Coixet ha aseverado que ninguna y que su objetivo es el del estreno en salas de cine.

"Yo he hecho una película y soy una directora que quiere seguir contando historias. Me encantaría que se viera en salas y ahí estamos, en este momento eso prevalece sobre cualquier cosa. Como quiero seguir contando historias, 'welcome Netflix'", ha comentado con humor.