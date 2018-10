Almodóvar acudirá al estreno de la versión teatral de 'Todo sobre mi madre' en Londres el próximo 4 de septiembre

Actualizado 22/08/2007 13:26:01 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pedro Almodóvar acudirá el próximo 4 de septiembre al estreno en Londres de la versión teatral de su película 'Todo sobre mi madre', 'All about my mother', según informa El Deseo a Europa Press.

El filme del director manchego, que ganó un Oscar de Hollywood a la Mejor Película Extranjera, será llevado a escena en el conocido teatro londinense Old Vic, donde se han representado obras como 'The taming of the shrew & Twelfth night', adaptación de dos comedias de William Shakespeare.

"Es muy emocionante para mí y no tiene que ver con la vanidad. Los personajes de la película no cambian ni un ápice, es más, se adaptan al escenario perfectamente, como si fuera su medio natural", afirmó Almodóvar cuando supo que su película sería llevada a las tablas.

Como detalla el director en su página web, 'Todo sobre mi madre' está dedicada a las actrices que en algún momento han hecho de actrices. "Siempre me han interesado las películas que reflejan el mundo del cine. Películas cuyo argumento es el propio cine, y las personas que lo hacen, su magnificencia y su sordidez".