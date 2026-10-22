Anna Bella Geiger, Premio Nacional de Artes Plásticas, otorga un "10 con honores" a España en materia de descolonización

Anna Bella Geiger (Rio de Janeiro, 1933) es una artista brasileña cuya práctica abarca el grabado, la pintura, la fotografía, el vídeo, la instalación y el libro de artista. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista brasileña Anna Bella Geiger, galardonada con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2026, ha otorgado "un 10 con honores" a las iniciativas del Gobierno español para revisar las colecciones de los museos y reinterpretar sus fondos desde una perspectiva descolonizadora.

"La iniciativa del Gobierno español de convocar concursos públicos para museos de todo el país unifica las cuestiones culturales. También está la revisión de colecciones que está realizando el Ministerio de Cultura, reinterpretando esos fondos. Yo le daría un 10 con honores", ha asegurado la artista en una entrevista con Europa Press.

Geiger, pionera de la descolonización en el arte, ha celebrado la revisión de las colecciones para analizar su relación con los espacios museísticos que las albergan. La artista ha admitido que el Premio Nacional ha sido una "sorpresa buenísima" especialmente significativa después de más de siete décadas de trayectoria artística. Aunque sabía que podía encontrarse entre las candidaturas, ha reconocido que no pensaba a diario en la posibilidad de recibirlo porque "nunca se sabe".

"Continúo trabajando y en estos dos o tres años he hecho unos trabajos que considero importantes para mi historia, para mi trayectoria como artista", ha explicado Geiger, de 93 años, que ha celebrado que el reconocimiento llegue en un momento en el que sigue desarrollando nuevos proyectos.

La artista ha relatado que recibió la noticia a través de varias llamadas telefónicas. Entre quienes contactaron con ella se encontraban miembros del jurado, entre ellos Pablo La Fuente, director del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, a quien conoce personalmente. Geiger ha destacado el entusiasmo con el que le comunicaron la decisión y los elogios que recibió sobre su trabajo.

"Nunca en mi vida había escuchado una cosa de tanta fortuna en el sentido mismo de reconocer mi trabajo y creer en mí", ha afirmado. Este reconocimiento, según la galardonada, tiene un valor especial porque siempre ha intentado desarrollar una obra en la que busca "la verdad".

Tras conocer la noticia, Geiger ha pensado primero en su familia y ha compartido la alegría con su marido, Pedro, de 103 años, sus cuatro hijos y sus nietos, que también han trasladado la noticia a sus bisnietos. "Ha sido un día en el que no he podido trabajar muy bien porque estoy interrumpida todo el tiempo", ha comentado en relación con las muestras de afecto. Además, Geiger ha señalado que el premio económico puede ayudarla a impulsar un proyecto editorial que lleva tiempo preparando: un libro dedicado al dibujo en su producción artística. "Tengo todo preparado, pero nunca tengo una editora. Y ahora puedo empezar a pensar también en este posible libro en el futuro próximo", ha explicado.