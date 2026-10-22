Antonio Francisco Galacho, XIII Premio Antonio Delgado por su estudio del uso de obras protegidas para desarrollar la IA - INSTITUTO AUTOR

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Autor ha concedido su XIII Premio Antonio Delgado al doctor internacional en Derecho y profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga Antonio Francisco Galacho por su estudio 'La utilización de obras protegidas para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La necesaria remuneración para los autores'.

Así lo ha dado a conocer este jueves el Instituto Autor, que organiza el certamen desde 2012 para reconocer y fomentar la elaboración de trabajos de investigación en torno al derecho de autor y los derechos conexos. El premio está dotado con 6.000 euros (más un anticipo en concepto de derechos de autor) y la publicación de su estudio en formato físico y digital.

El estudio premiado se centra en la utilización de obras protegidas por los derechos de autor que están siendo usadas, sin autorización de sus titulares, para "entrenar" los modelos de inteligencia artificial generativa (IAG), es decir, como inputs y propone la regulación de un límite 'ad hoc' al que "necesariamente ha de hacerse corresponder una remuneración" para que tal utilización sea lícita.

Asimismo, el jurado ha distinguido con una mención especial el estudio titulado 'El Trato Nacional en un mundo globalizado: la importancia del 'lex loci protectionis' en la economía digital', del jurista venezolano Fernando Luis Martínez Torres, por su "interés, actualidad y pertinencia", y por dedicarse a una rama del Derecho (el internacional privado) de especial relevancia en la justiciabilidad de los derechos de propiedad intelectual.

El jurado de esta edición ha estado integrado por Juan José Marín López, catedrático de Derecho Civil, abogado y exmagistrado suplente de la Audiencia Provincial de Toledo; y Gemma Minero Alejandre, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías UAM y del Máster en Asesoría Jurídica en Inteligencia Artificial, Contratación Digital y Protección de Datos.

También ha formado parte del jurado Judith Viviana Malamud, abogada especialista en Derecho de Autor y asesora de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI) y vicepresidenta II de ALAI Argentina.

Los miembros del jurado han destacado el alto nivel de los estudios presentados en esta edición, en tanto en conjunto "abordan temas de interés y actualidad, y aportan valiosas reflexiones y abordajes, así como por su rigor en las dimensiones jurídica, económica y social tratadas, y su carácter prospectivo y propositivo".

Finalmente, el Instituto Autor ha animado a los participantes a seguir concurriendo en próximas convocatorias del Premio Antonio Delgado, ya que sus investigaciones y propuestas resultan "de inestimable valor para el desarrollo y enriquecimiento de los derechos de propiedad intelectual".