Antonio Gamoneda: "Es necesaria una cultura de movimiento ciudadano y una política más potable"

El premio Cervantes 2006, poeta atípico y crítico de arte español, Antonio Gamoneda, valora el resultado de estas últimas elecciones generales como "natural y confuso", remarcando que la sociedad actual precisa de "una cultura de más movimiento ciudadano y de una política más potable".

Así lo ha asegurado durante una entrevista con Europa Press, con motivo de la presentación este lunes, y junto con Joaquín Pixán, del disco que han editado sobre tradición musical asturiana, y con el que esta tarde ofrecen un concierto en la sede madrileña de la SGAE.

En concreto, ambos son los promotores fundamentales de este concierto y recital, que supone la presentación madrileña del disco 'Tentativa de un cancionero asturiano para el siglo XXI', en el que se recupera la belleza melódica del canto tradicional a través de los versos originales o adaptado de Gamoneda, y el crisol vocal del tenor Joaquín Pixán.

Así, la sala Manuel de Falla de la SGAE acogerá un concierto en el que Pixán interpretará repertorio tradicional, con la ayuda de Manuel Pacheco (piano), Clara Sánchez (chelo), Dima Korova (acordeón) y Elena Muerza (flauta), junto al gaitero Óscar Fernández.

Previamente, María Luz González Peña (directora del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE) hará la presentación inicial, y el poeta Antonio Gamoneda introducirá el recital.

El repertorio de este concierto incluye letras no solamente del premio Cervantes, sino también de Gil Vicente, Lope de Vega, Ángel González o Federico García Lorca; todo ello adaptado al prisma melódico tradicional asturiano, aunque con voluntad de actualización.

LA TONADA ASTURIANA NO HA MUERTO

Antonio Gamoneda, asturiano de nacimiento (Oviedo, 1931) y con residencia en León desde los 3 años, ha decidido embarcarse en este proyecto musical, cuyas letras han sido traducidas al asturiano, porque, según ha defendido, "la tonada asturiana tradicional sigue teniendo presencia" en este siglo XXI.

A sus 84 años, este proyecto supone "una inyección en sus últimos años" y un "rejuvenecimiento" laboral y personal. "Es algo muy al margen de mi tendencia literaria o poética, y algo que diría que me proporciona un descanso. Al mismo tiempo, una seria emoción porque es un reencuentro con la historia de mis padres y antepasados, que ha sido emocionante hasta el punto de que me di a mi mismo una sorpresa", ha reconocido el artista.

De hecho, ha tenido que estudiar la lengua asturiana, y durante este proceso se ha dado cuenta de que había en él un depósito de palabras que desconocía y no sabía que tenía de cuando era un niño. "Ha sido una manera muy real y ciertamente conmovedora de reencontrarme con mis raíces", ha subrayado.

Gamonada lamenta que es poco conocida la tonada asturiana y ésta se encuentra en el olvido, "se ha refugiado en la caverna", a pesar de su "importante señal de identidad", incidiendo en que la música tradicional asturiana puede representar una de las "primeras canciones populares de España".

Según concreta, su aportación, que dice que no es la más importante, ha sido la de restaurar, la de eliminar aquellos "vicios letrísticos" que "la asturianada descuidada" por musicólogos o intérpretes profesionales en los niveles populares.

LA TRADICIÓN NO TIENE POR QUÉ MORIR

"Nosotros hemos querido estar en la tradición pero en la que avanza. No en un inmovilismo o en una regresión hacia el pasado. La tradición no tiene por qué morir y lo que ha vivido 300 años o en otras regiones no tiene por qué parar y ésta ha sido nuestra tarea", ha precisado.

Acerca de la inspiración conseguida para escribir los poemas en asturiano, el premio Cervantes subraya que ésta se consigue trabajando, y en su caso, en el estudio de la lengua asturiana.

Por su parte, el tenor Joaquín Pixán, ha señalado que el concierto presentación del disco contiene un 70% de obras de estreno, y el 30% restante de tradición, "con algunas aportaciones de remodelación", tanto de él como de Gamoneda.

"No queremos destruir nada, más bien al contrario, hay que sumar. Pero entendíamos que había cuestiones mejorables y en este sentido, se ha querido tanto desde la parte letrística como de la musical hacer aportaciones. ¿La necesidad de embarcarnos en este proyecto? Era casi más bien nuestra necesidad porque sin la música y sin la poesía entiendo que se puede vivir", ha reconocido el cantante.

Los dos son asturianos y, aunque ambos viven fuera, subraya que tienen "ese mismo nacer". "Era hora de abordar este proyecto que era su momento y el nuestro también", destaca Pixán.

Sobre si se había hecho un proyecto de estas características antes, Pixán subraya que no, porque este disco "va a la esencia" de las tonadas asturianas, de la música tradicional popular.

"Tiene una importancia que otros no tuvieron. Tiene lugar por la culpa de los intérpretes. Se ha deteriorado el mensaje. Hemos querido quitarle el polvo a la habitación. Actualizar ese cancionero desde la tradición. No es fusión como sucede con el flamenco, sino desarrollar esa tradición musical asturiana, quizá un poco olvidada y con este concierto se pone en el conocimiento culto y al servicio de la tradición", concluye, precisando que este proyecto se ha grabado y editado con el periódico asturiano 'La Nueva España'.