Borja-Villel, sobre obra retirada en ARCO: "Si no entendemos que el espacio cultural es de libertad tenemos un problema"

Publicado 21/02/2018 17:42:34 CET

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, ha manifestado que si no se entiende que el espacio cultural es un "espacio de libertad" existe un "problema cultural y democrático", en referencia a la retirada de la obra de Santiago Sierra del stand de la galería Helga de Alvear en ARCOmadrid.

"Si no entendemos que el espacio cultural, sea un museo o una feria de arte, es un espacio de libertad donde se pueden negociar cosas que en el mundo ordinario podrían ser traumáticas tenemos un problema que obviamente es cultural y democrático, porque significa que las estructuras, las instituciones, no acaban de funcionar bien", ha señalado en declaraciones a Europa Press Borja-Villel, que se encuentra en ARCOmadrid.

Más allá del caso concreto de Santiago Sierra y su obra 'Presos políticos', el director del Reina Sofía ha indicado que estos casos son "síntoma de un problema que es general", tal y como ocurrió hace poco en el Museo de Sao Paulo o en el MET de Nueva York, donde recientemente se presentó una petición firmada por 8.700 personas para retirar una obra de Balthus.

En este sentido, ha señalado que lo que le preocupa no es este caso concreto que ha ocurrido en la actual edición de ARCOmadrid, que según afirma no conoce bien, sino que sea "algo recurrente", porque conlleva "no entender que la cultura o el arte" hace ver "la realidad distinta", hace cuestionar "de dónde venimos y adónde vamos, qué somos y, por lo tanto, interpela".

Borja-Villel considera que "nunca hay motivos par retirar una obra de una institución o una universidad" y cree que "los museos y las universidades son lugares donde se debe debatir aquello que puede ser traumático para la sociedad". "Las tragedias griegas tienen elementos terribles, elementos que en la sociedad podrían ser traumáticos", ha dicho.