Carmen Machi se enfrenta a la 'postverdad' en 'Cronología de las bestias': "La mentira no siempre te hace peor persona"

Carmen Machi protagoniza desde el próximo viernes 9 de marzo en el Teatro Español la obra 'Cronología de las bestias', una comedia negra de suspense escrita y dirigida por Lautaro Perotti que juega con la 'postverdad' y las mentiras que se dicen las personas a si mismas para afrontar el día a día.

"Todo lo que ocurre en la obra es universal. La mentira siempre suena horrible, pero igual alguien lo hace para proteger a alguien ajeno o para no sufrir. La mentira no siempre es terrible ni te hace peor persona", ha señalado la actriz en la rueda de prensa. En la obra, que estará hasta el 8 de abril, también participan Pilar Castro, Patrick Criado, Santi Marín y Jorge Kent.

Perotti comenzó a escribir este texto hace dos años y medio y en su mente siempre estuvieron Machi, Castro y Marín --posteriormente se incorporarían al proyecto Criado, quien se estrena en las tablas, y Kent--. Su idea era la de "hablar del autoengaño, cómo funciona la mentira en personas que saben la verdad pero optan por otra cosa para poder sostener esto", ha explicado el autor.

El personaje de Machi es el de una mujer "violenta" pero que viene "del dolor y la fragilidad". "Al principio, cuando me llegó el texto, no entendí nada. Construí el personaje a partir de la fiereza y me equivoqué, porque es todo lo contrario: tiene unos silencios que dan como miedo", ha destacado la actriz.

LA TRIBU

Preguntada por las similitudes de este papel con su próximo estreno cinematográfico en 'La tribu' --comedia en la que da vida a una madre que se reencuentra con su hijo--, Machi ha asegurado que "no hay diferencias" entre ambos personajes. "Yo siempre creo que estoy haciendo un drama haga lo que haga, aunque luego la gente haga lo que quiera", ha bromeado Machi.

Perotti ha reconocido que la película 'Tenemos que hablar de Kevin' --en la que unos padres deben afrontar los "problemas graves" causados por su hijo-- ha sido una influencia en la escritura de la obra, pero "como todo lo que te rodea durante el proceso". "Mi gran búsqueda pasa siempre por cómo contar la historia", ha adelantado.

CARMEN MACHI, UNA "BESTIA"

Precisamente, 'Cronología de las bestias' adopta una puesta en escena "cinematográfica" que juega por un lado un espacio "realista" que habla del presente y otro "alterado" que vuelve al pasado de los personajes. "Me gusta todo tipo de teatro, clásico y contemporáneo, pero lo que no soporto es que aburra y por eso he procurado hacer lo que a mí me gustaría ver", ha añadido.

No hay personaje en esta obra que no tenga algo que ocultar --"ninguno es un niño de pecho, por así decirlo", ha ironizado Perotti--, algo que lleva al espectador a pensar en esas 'bestias' del título. "Claro que he reconocido mi parte bestia, pero no por hacer la función: en todas partes hay que defenderse, que la vida...", ha lamentado.

"La intención de hacer daño y la inocencia están conjugados tanto en la obra como en la propia mentira. Es como la vida, donde no hay nada al 100% ni todos somos o inocentes o engañadores: aquí estamos frente a personajes que no son ni blancos ni negros, sino que se mueven en un arco de grises", ha concluido Perotti.