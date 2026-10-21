Cerca de 90 dramaturgos participan en el XIV Encuentro de Autores con Traductores de Fundación SGAE

XIII Encuentro de Autores con Traductores 2025. - LUIS CAMACHO / FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT) y la Fundación SGAE han convocado la decimocuarta edición de los Encuentros de Autores con Traductores, una iniciativa que reunirá a cerca de 90 creadores con profesionales de la traducción con el objetivo de exportar el repertorio dramático de los autores españoles e impulsar su proyección internacional.

Las jornadas se celebrarán del 22 al 24 de octubre en la Sala Mirlo Blanco del Teatro Valle Inclán de Madrid, en el marco del 27 Salón Internacional del Libro Teatral (SILT) y reunirá a dramaturgos con intérpretes especializados en alemán, rumano, inglés, francés, polaco y serbio.

Así, la organización ha detallado que cada uno de los seis traductores invitados mantendrá reuniones individuales de un máximo de 30 minutos con hasta 18 autores, figurando entre los participantes nombres destacados de la escena como Denise Despeyroux, Paco Gámez, Carolina África o Carlos Be.

Además, el equipo de traductores está integrado este año por Franziska Muche (alemán), Rachel Toogood (inglés), Luminita Voina-Raut (rumano), David Ferré (francés), Joanna Mankowska (polaco) y Anja Romic (serbio).