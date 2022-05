El compositor Lucas Vidal y Boris Izaguirre estrenarán 'Trato de favor' en la nueva temporada del Teatro de la Zarzuela

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Lucas Vidal ha compuesto la música de 'Trato de favor', la zarzuela contemporánea de nueva creación que se ha anunciado este martes 24 de mayo de 2022 durante la presentación de la temporada 2022/2023 del Teatro de la Zarzuela, y que contará con libreto de Boris Izaguirre.

'Trato de favor' también cuenta con dirección musical de Andrés Salado y dirección de escena de Emilio Sagi. El reparto está compuesto por Ainhoa Arteta, Nancy Fabiola Herrera, Enrique Ferrer, Amparo Navarro, Amelia Font, María José Suárez, el propio Boris Izaguirre, Gurutze Beitia y Rafaela Chacón.

"Cuando el Teatro de la Zarzuela me ofreció componer una zarzuela inmediatamente me invadieron dos emociones: la primera, una enorme ternura, al recordar mi infancia en la que giraba compulsivamente un organillo cuyas canciones me embelesaban durante largas tardes. Por otro lado, una sensación de honor y de enorme responsabilidad, consciente de la oportunidad única que se me estaba brindando por una institución que tanto admiro", ha señalado el compositor.

Vidal ha explicado que ha compuesto una propuesta para hacerla llegar a nuevos públicos. "Me propuse darle un giro al género tradicional de la zarzuela y acercarla a los jóvenes, para lo cual traté de darle un cariz actual y desenfadado. En esta tarea la aportación de Boris con su ingenio y humor ha resultado imprescindible", ha indicado el creador de bandas sonoras para películas como 'Palmeras en la nieve' o 'Nadie quiere la noche'.

En total, el teatro ofrecerá 161 funciones para esta nueva temporada y contará con diez títulos de teatro musical --cuatro estrenos absolutos, de los cuales dos son encargos de nueva composición en escena y dos recuperaciones del patrimonio lírico español: una en concierto y otra en escena--.

En concreto, el otro título de nueva creación es el de 'Policías y ladrones', programado para el mes de noviembre. Obra escrita por Tomás Marco, ya ha estado programada en otras dos ocasiones en las que no vio la luz, primero por huelgas de trabajadores culturales y luego por la pandemia de coronavirus. Contará con dirección de escena de Carme Portaceli.

'La Celestina', de Felipe Pedrell, abrirá la temporada como estreno absoluto --no llegó a los escenarios a primeros del siglo XX-- y se recupera 'Pan y Toros', con Juan Echanove en su estreno como director de escena.

También se programará 'La dolores', de Tomás Bretón --en el centenario de su muerte--, con dirección de escena de Amelia Ochandiano; y 'Donde hay violencia no hay culpa', obra del siglo XVIII que contará con versión escrita de Rosa Montero. Además, se cerrará la temporada lírica con la reposición de 'Luisa Fernanda', de Federico Moreno Torroba.