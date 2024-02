Manuela Villa, directora del Departamento de Asuntos Culturales que estará al margen del Ministerio de Urtasun

El Gobierno aprueba el nombramiento de Óscar Arroyo como nuevo director de la Biblioteca Nacional

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la designación de Manuela Villa como directora del nuevo Departamento de Asuntos Culturales, un departamento que estará al margen del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun.

El nuevo departamento está recogido en la modificación del Real Decreto por el que se aprobaba la estructura de la Presidencia del Gobierno, que publicó el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Entre las funciones para este departamento se incluye asistir a la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en materia de cultura, "proporcionándole asesoramiento en materia cultural, información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones en esta materia".

También tendrá atribuciones para asesorar en el conocimiento de los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente la coordinación de la acción del Gobierno, según recoge el decreto.

Otra de las funciones del nuevo departamento será el seguimiento de todos los programas y acciones de la Unión Europea que tengan incidencia en las políticas públicas del Estado, proporcionando la información necesaria para la toma de decisiones europeas, así como conocimiento de las políticas y programas públicos adoptados y desarrollados por los gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de facilitar la cooperación y la cogobernanza.

Además, deberá facilitar la comunicación con la ciudadanía y atender y dar respuesta a todas aquellas sugerencias, quejas e informaciones que se dirijan al Presidente del Gobierno.

Urtasun ya aseguró el mismo día que se dio a conocer la recuperación de este departamento no estar sorprendido por su puesta en marcha, asegurando que no es algo nuevo sino que ya existió en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapero. "No me sorprende", afirmó el ministro en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press en las que defendió la necesidad de una "estructura orgánica potente" para "defender los intereses del sector cultura"

"Si la Presidencia del Gobierno quiere recuperar la unidad de asuntos culturales que ya existió en la época de Rodríguez Zapatero y que fue eliminada o hay algún otro ministerio que quiera ayudarnos a reforzar esa presencia, yo estaré encantado", apuntó.

Villa es licenciada en Sociología por The London School of Economics, University of London, además de Máster en Periodismo por El País/Universidad Autónoma de Madrid y máster de investigación por Goldsmiths University of London.

Diputada en la Asamblea de Madrid y asesora del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte, es también codirectora del Máster de gestión cultural internacional e innovación social de la Universidad Complutense de Madrid.

Villa es responsable del programa de residencias artísticas del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid y responsable de programación del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid, codirectora de La noche en blanco y asesora de Apoyo a la creación del Ayuntamiento de Madrid.

ÓSCAR ARROYO AL FRENTE DE LA BNE

Por otro lado, se ha aprobado el Real Decreto por el que se nombra a Óscar Arroyo como nuevo director de la Biblioteca Nacional de España, que sustituye en el cargo a Ana Santos, titular del organismo desde marzo de 2013.

En su trayectoria, es funcionario de carrera en activo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, perteneciente al Cuerpo Superior, Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos. Además, ha sido jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, asesor del Libro y Bibliotecas y jefe de sección de Coordinación Bibliotecaria, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Óscar Arroyo ha participado como ponente en foros profesionales en materia de bibliotecas públicas y ha publicado estudios, informes y artículos relacionados con la planificación y gestión bibliotecaria, legislación de bibliotecas, bibliotecas móviles y bibliotecas en el medio rural.

El proceso de renovación de la dirección de la Biblioteca Nacional de España se inició el pasado 3 de mayo cuando la actual directora informó al pleno del Real Patronato de su intención de jubilarse.

El Ministerio de Cultura publicó el 31 de mayo la orden que convoca y regula el proceso de selección de la nueva dirección. El proceso se abrió una vez publicada la resolución con las bases de la convocatoria.