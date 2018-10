'Consentimiento', la obra de Nina Raine, llega al Teatro Valle Inclán para 'juzgar' la violación

Publicado 07/03/2018 15:43:16 CET

'Consentimiento', obra escrita por Nina Raine y dirigida por Magüi Mira, llegará el próximo 9 de marzo al Teatro Valle Inclán para cuestionar sobre "las verdades" que giran en torno a una violación y los juicios que surgen a su alrededor, tanto en los tribunales como en la propia sociedad.

"Cuando me planteé escribir esto tenía una obsesión con la verdad y que existan dos ideas diferentes de lo que ha ocurrido", ha explicado Raine, quien ha recordado que es una obra de hace dos años y, por lo tanto, también "ha sido una sorpresa que en este periodo empezaran a salir noticias en el mundo" que ya le "preocupaban" entonces.

Mira dirige en 'Consentimiento', que estará hasta el próximo 29 de abril, a un amplio elenco de actores entre los que surgen nombres como los de Nieve de Medina, Candela Peña, Clara Sanchís, Pere Ponce o Jesús Noguero. Ellos llevan a las tablas a dos parejas, cada una formada por un abogado, que verán alteradas sus vidas por el juicio de una violación.

"Se pone también en cuestión el mundo del derecho. ¿Para qué se necesitan las leyes? ¿Es una cuestión práctica o emocional, al querer imponer un castigo? ¿De donde viene esa necesidad de reclamar que pidan perdón los agresores? ¿Necesitamos oir el 'mea culpa' en casos como el de Harvey Weinstein?", ha cuestionado la creadora del texto.

¿QUIÉN DECIDE?

En esta misma línea, Mira habla de una justicia que a veces "no tiene las respuestas" a determinadas cuestiones, como en el caso de juzgar una violación. "¿Quién decide si se ha consentido y por qué es la justicia la que lo decide? Sabemos que son 'porqués' que no están bien pero no tenemos respuesta", se ha preguntado la directora teatral.

Para Mira, con estas preguntas, Raine construye "un clásico contemporáneo que pincha en la tragedia que arrasa a la sociedad hoy en día: la falta de empatía". "No somos capaces de ponernos en la piel del otro y llevamos una vida sin compromisos, muy bien instalados en el primer mundo", ha criticado.

Nieve de Medina, quien encarna a la víctima de la violación, ha definido esta obra como "feminista". "Hay casos como el de 'La Manada', pero también muchos otros, en los que la víctima es juzgada antes que defenderla. Que Nina Y Magüi quieran hablar de ello es feminista, porque son mujeres y se sienten tocadas por esto", ha defendido.

EL ADULTERIO Y SUS CONSECUENCIAS

No obstante, del hilo argumental surgen otros debates, como el que pone el foco sobre el adulterio en el matrimonio. "El adulterio tiene sus consecuencias y lo que pasa en una relación puede reflejarse en la otra. Además, la persona que ha sido engañada siempre lo va a considerar una injusticia y puede conllevar revancha", ha señalado.

Mira ha destacado cómo en 'Consentimiento' el tema del adulterio en las dos parejas sirve para mostrar que "lo público termina reflejándose en la vida privada". "Aquí los abogados usan las mismas estrategias y las mismas palabras tanto en el juicio como con sus parejas", ha aseverado.

Pere Ponce ha asegurado sentirse "muy a gusto" dentro de "un equipo femenino" en el que se ofrecen "lecciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres, que siempre son de humildad". "Los hombres hemos aprendido mucho, pero también les digo que no se amilanen, porque hay que defender el 'western' y el teatro 'hetero', que también existen", ha concluido con humor.