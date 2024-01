Cultura duplica en 2023 la inversión en compra de bienes culturales para colecciones públicas, por valor de 14 millones

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha invertido en 2023 un total de

13.965.142,87 euros en la adquisición de bienes culturales para las

colecciones públicas, lo que supone un incremento del 110% respecto a 2022, cuando la inversión fue de 6,62 millones.

Estas cifras, según indica Cultura, constituye un récord en el histórico de compras por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, desde 2001, al que ha contribuido el dos por ciento Cultural con 2.792.660,39 euros, dado que dichos fondos pueden destinarse tanto a trabajos de conservación, como al enriquecimiento del patrimonio cultural español.

El Ministerio realizó compras para 26 instituciones culturales públicas: trece museos de titularidad estatal de gestión directa; tres museos de gestión transferida a comunidades autónomas;

cuatro archivos estatales, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Patrimonio Nacional, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Museo del Ejército.

En total, se han realizado más de 200 operaciones de compra en favor del patrimonio estatal. Si bien un porcentaje de esas adquisiciones se corresponde con piezas individuales, en otros casos son conjuntos, archivos y colecciones con decenas o cientos de bienes como pinturas, esculturas, dibujos, mobiliario, indumentaria, cerámicas y álbumes de fotografías, además de fondos documentales y bibliográficos e instalaciones artísticas contemporáneas.

CENTENARIO SOROLLA

Con motivo del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, Cultura ha adquirido en 2023 tres obras más del pintor para el Museo Sorolla, museo dependiente del Ministerio de Cultura. Así, se han adquirido el óleo sobre lienzo 'Trovador callejero', la aguada y gouache sobre papel 'Toma de hábito' y el óleo sobre tela 'Cabeza

de San Antonio'.

Estas adquisiciones han supuesto una inversión de 531.000

euros y se suman a las seis obras de Sorolla compradas en 2022 por casi medio millón de euros.

Asimismo, Cultura también ha contribuido a la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, para las que ha adquirido por un millón de euros el tapiz flamenco 'El triunfo del tiempo', expuesto en el nuevo centro.

En total, Patrimonio Nacional ha recibido con cargo al Ministerio nuevas colecciones por más de 1.212.447,57 euros. Además del tapiz, destacan el 'Boceto con Cristo coronando a una monja', de Corrado Giaquinto, y un juego de aguamanil de bautismo hecho en plata sobredorada por Crossville y Glachant.

APOYO A LA CREACIÓN FEMENINA

Por otro lado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) ha ingresado obra artística realizada por mujeres y adquirida por el Ministerio. En ARCO 2023 se acordó por 400.000 euros la compra de 26 obras -instalación, vídeo, pintura, fotografía, collage- de 18 artistas, doce de ellas mujeres, entre las que están Cecilia Bengolea, Gabriela Bettini o Ana Esteve Reig.

En conjunto, las colecciones del MNCARS han registrado en 2023 nuevos ingresos por casi 1.200.000 euros. Entre esas nuevas piezas destacan los retratos 'Antonio y Carmen' y 'Sinforoso y Josefa',

ambos de Antonio López, por 350.000 euros; y una obra del estadounidense Allan McCollum, por 69.000 euros.

Del mismo modo, para el Museo Nacional del Prado se han comprado 30 obras, por casi 620.000 euros, como las pinturas 'San Pedro recibiendo las llaves' y 'Bautismo de Cristo', de Bartolomé Esteban Murillo, por 200.000 euros; el óleo 'El nacimiento de Adonis', de Pedro de Orrente, por 120.000 euros; cinco dibujos de Vicente López y de Manuel Salvador Carmona, por casi 50.000 euros; la estampa de 'El rey contempla', de Rosa Bonheur, por 48,71 euros, y un bodegón atribuido a Pedro de Camprobín por 180.000 euros.

MUSEOS ESTATALES

En cuanto a las colecciones de los Museos Estatales se han incorporado este año piezas tan relevantes como 'La Piedad' de Francisco de Goya, por 1,5 millones de euros, para el Museo

Nacional del Romanticismo.

En total, este museo ha ingresado en 2023 nuevas obras por un valor total de 2 millones de euros. Del resto de piezas adquiridas para este centro destaca un retrato ecuestre de Pedro Ayegui

Torralba por Rafael Tegeo, por 186.300 euros; y el retrato de una pintora de Antonio Poza y Muñoz, por valor de 3.629 euros.

Para el Museo del Traje se ha adquirido, en el extranjero, un conjunto de indumentaria de distintas épocas, con prendas diseñadas por Pedro Rodríguez, Chanel, Dior y Galliano, y con fotografías de Javier Vallhonrat, por algo más de 150.000 euros. Esta compra se suma a la del archivo y colección del modista Lorenzo Caprile, por un valor de 275.000 euros, con más de 5.000 fondos documentales y más de 500 piezas de indumentaria de Balenciaga, Valentino y Lanvin, entre muchos otros, además de obra del propio Caprile.

Al Museo Arqueológico Nacional se han asignado diferentes obras, entre las que destaca un plato de cerámica de Manises del siglo XV, por 50.000 euros; y 52 piezas de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, por 48.000 euros. Mientras, el Museo Casa Natal de Cervantes ha recibido un conjunto de 23 tablas con escenas de 'El Quijote', por Manuel García Rodríguez, por casi 29.000 euros.

También en Valladolid, las colecciones del Museo Nacional de

Escultura crecen con diferentes obras por valor de 200.000 euros, con piezas como una escultura de Santiago Matamoros de José Ginés. Por su parte, el Museo Nacional de Artes Decorativas ha contado con la novedad de un conjunto de 37 piezas de diseño, cerámica y

porcelana españolas del siglo XX, por casi 75.000 euros; 9 dibujos de Delhy Tejero, por casi 27.000 euros; y cuatro piezas de mobiliario diseñadas entre 1957 y 1962 por Juan Cuenca, de Equipo 57, por una cantidad aproximada de 50.000 euros.

El Museo del Greco ha incorporado a sus colecciones dos lienzos

del siglo XVII: 'Moisés y el agua de la roca', del murciano Pedro de Orrente, y un autorretrato inédito del toledano Luis Tristán, ambos por casi 9.800 euros.

Además de las adquisiciones para Museos Estatales ubicados en Valladolid, Mérida o Toledo, el Ministerio de Cultura ha aportado nuevos fondos a tres museos de gestión transferida a comunidades autónomas repartidos por distintos puntos del territorio: el Museo de Bellas Artes de Valencia, con la pintura 'Carrera de Joies' de Antonio Fillol, por valor de 25.000 euros; el Museo de Gudalajara, con la pintura 'Retrato de Doña Luisa de Mendoza y Mendoza,

Condesa de Saldaña' de Antonio Ricci, por 96.456 euros; y el Museo de Albacete, con una zafa de loza esmaltada de los alfares de Hellín, del siglo XVIII, por importe de 3.500 euros.

PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

Por último, Cultura también ha destinado fondos para el Patrimonio Documental y Bibliográfico, donde destaca la compra del Archivo de los Condes de Güemes y Revilla-Gigedo para el Archivo Histórico de la Nobleza, por un precio total de 6.344.750 euros (de los cuales 5.200.000 euros se han abonado con cargo a los presupuestos de 2023).

El Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y el Centro Documental de la Memoria Histórica también han recibido en 2023 nuevos fondos documentales por valor de 330.000 euros. Algunos ejemplos son los manuscritos sobre las rutas comerciales entre España y Río de la Plata, la cédula del Santo Oficio fechada en Granada en 1626 y el lote de más de 80 fotografías del catalán Antoni Campañà (1906-1989).

Además, Cultura también ha realizado compras para la Biblioteca

Nacional de España por valor de casi 174.000 euros, como la primera edición del libro 'Frankenstein or the Modern Prometheus' de Mary Shelley, del que no existía ningún ejemplar en bibliotecas públicas españolas, por 75.000 euros, dos manuscritos de la biblioteca del Marqués de Toca fechados en el siglo XVIII, por 45.000 euros.