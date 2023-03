Cultura solicita al Consejo de Estado un dictamen "urgente" para el Bono Cultural Joven

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de un dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 16 de marzo de 2023, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven.

El pasado 13 de febrero se cerró el trámite de audiencia e información pública del borrador del Real Decreto que regula esta iniciativa. Tras recoger la opinión de aquellos ciudadanos, instituciones u organizaciones que se puedan ver afectados por el proyecto, el siguiente paso ya será la puesta en marcha de una nueva edición.

Durante este trámite, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ya ha confirmado que los toros entrarán como actividad, a diferencia de la anterior edición. Esta decisión se produce tras el fallo del Tribunal Supremo de anular la exclusión de la tauromaquia de la medida.

No obstante, desde Cultura se ha reiterado que no entrarán otros sectores como moda, gastronomía o diseño. "Hicimos unas prioridades y el TS ha estimado que no había razón para excluir a la tauromaquia, que está definida como Patrimonio Cultural, pero no tenemos previsto ampliar", comentó a principios de febrero.

En todo caso, sí ha dejado la puerta abierta a que si el Bono Cultural tiene recorrido en el tiempo se pueda "valorar entrar en otro terreno". "Como espero que la experiencia del Bono Cultural se dé a lo largo de diversos años, se podrá ver hacia dónde van los gustos de los jóvenes y quizá valorar si hay que entrar en algún otro terreno", reconoció.

Además, en esta ocasión el bono incluirá el bloqueo de tarjetas prepago del bono cultural ante posibles "irregularidades" de usuarios. Tal y como recoge Europa Press del texto, ahora se contempla que, en el supuesto de que se detectase algún incumplimiento o actuaciones "irregulares" por parte de los beneficiarios, se podrá proceder al bloqueo de las tarjetas prepago "en los términos que se prevean en la convocatoria de las ayudas y sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes".

Esta medida no estaba incluida en el primer Real Decreto que regulaba el bono cultural. En esta primera edición de la medida ha habido cierta polémica ante las denuncias en redes sociales de varios usuarios que revendían productos comprados con el bono cultural, por lo que esta medida podría ir dirigida a frenar estas "irregularidades".

El texto, publicado en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte, regula el bono de 400 euros del que se podrán beneficiar los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2023 para la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales.

El bono será válido durante los 12 meses siguientes a su concesión. Cada persona beneficiaria podrá destinar hasta 200 euros a artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; un máximo de 100 euros a bienes culturales en soporte físico y otros 100 euros al consumo digital o en línea en las entidades adheridas al programa.

De nueva, no serán subvencionables actividades como la adquisición de productos de artesanía, obra plástica y gráfica; productos de papelería; libros de texto curriculares; instrumentos musicales; espectáculos deportivos o moda y gastronomía, entre otros. Asimismo, no será subvencionable la adquisición de productos que hayan sido calificados como X o pornográficos.

El texto también regula las condiciones de adhesión de las empresas culturales que todavía no se han dado de alta en el programa. Todas aquellas empresas que ya forman parte del Bono Cultural Joven podrán seguir ofreciendo sus servicios o productos sin necesidad de realizar trámite alguno.