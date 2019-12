El director de la RAE avanza que el debate sobre el informe de lenguaje inclusivo será "intenso y extenso"

Publicado 11/12/2019 16:34:15 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha avanzado que el debate en los plenos de la institución respecto al informe sobre 'el buen uso del lenguaje inclusivo' en la Constitución española, encargado por el Gobierno, será "intenso y extenso".

Muñoz Machado ha explicado tras la celebración de un acto en la sede de la RAE que este informe ya fue tratado en el pleno del pasado jueves --"hubo una introducción sin mucha importancia"-- y que será debatido en los próximos plenos --el primero, este próximo jueves 12 de diciembre-- "sin solución de continuidad".

"Va a ser un tema a tratar en los próximos plenos hasta enero y no vamos a dejar el asunto sin terminar", ha señalado el académico, quien no obstante no ha concretado una fecha para cerrar el informe. "Este jueves no creo que se concluya, porque es un borrador extenso", ha señalado.

En total, son cerca de 30 páginas de borrador que serán analizadas en los plenos con las intervenciones y observaciones de los académicos. Muñoz Machado ha aclarado que, habitualmente, los informes como éste se aprueban mediante consenso, aunque "se puedan votar sin ser lo habitual".

"Aunque luego estemos de acuerdo en las cosas, son susceptibles de un debate y permite una deliberación. A los académicos les apetece una invitación a debatir sobre un tema tan actual y lo lógico es que haya un debate intenso y extenso", ha defendido, para luego matizar que no ve "difícil" llegar a ese consenso.

"Vamos a hablar estrictamente de la Constitución, no del lenguaje inclusivo en general, y tampoco hay que hacer recomendaciones políticas. Tenemos que hablar de si está bien o mal escrita o de si se puede feminizar un poco o no", ha afirmado.

REY Y REINA

Respecto al contenido de ese borrador, únicamente ha adelantado que una de las recomendaciones podría ser la de incluir 'Reina', término que "no aparece en la Constitución" y que es un asunto "a considerar". También ha señalado que "el contexto" en el que se aprobó la 'doctrina Bosque' establecida en 2012 para el lenguaje inclusivo es ahora "distinto".

"Pero tampoco hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explcia cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas", ha concluido.

EL DESTINO DEL INFORME

Muñoz Machado ya explicaba el pasado mes de octubre en una entrevista con Europa Press que la institución estaba a la espera de una reunión con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para decidir qué se hacía con el informe, el cual estaba paralizado.

"Tenemos pendiente una última conversación con la vicepresidenta y haremos lo que nos diga: si quiere el informe, se lo damos, y si no, lo guardamos para cuando se abra la cuestión de la reforma constitucional", señaló entonces el director de la RAE.