La divisón sobre tauromaquia acapara la comparecencia de Uribes en el Congreso por la Covid-19

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La división entre los grupos parlamentarios acerca del apoyo del Gobierno a la tauromaquia ha centrado en buena parte el debate tras la comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en la Comisión celebrada este viernes 29 de mayo en el Congreso de los Diputados, en la que ha dado cuenta de las medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

En su intervención, el ministro ha reconocido que el Gobierno tendrá que mejorar los criterios y posibilidades de la tauromaquia en la desescalada que ha diseñado ante la crisis por el coronavirus, para que las corridas de toros "vuelvan lo antes posible a la normalidad", al tiempo que ha hecho referencia al "quebranto económico" que ha sufrido el sector, con la cancelación de algunas de las ferias más importantes para el mundo de los toros, como Las Fallas, la Feria de Abril o San Isidro.

En este sentido, la diputada "popular" Sol Cruz-Guzmán ha destacado que Rodríguez Uribes haya tenido la "valentía" de nombrar la "tauromaquia y los toros en cuatro ocasiones" durante su discurso, pero cree que "no lo suficiente", y ha lamentado que vuelva a "dejar desamparados a los más de 9.000 profesionales del sector taurino". "Es ministro de Cultura es también ministro de la tauromaquía", ha dicho.

En esta línea, el diputado de Vox José Ramírez del Río ha criticado que no se haya aprobado ninguna medida para el mundo del toro que, según ha destacado, aporta "decenas de millones a las arcas públicas todos los años" y que se trata de la "segunda industria cultural de España", por lo que exige medidas "en el BOE" para evitar, entre otros asuntos, la "catástrofe ecológica" que supondría el abandono de las dehesas.

Asimismo, el también diputado de Vox Rafael Fernández Lomana ha defendido que el sector taurino "fija población en la españa despoblada, con familias, niños y sanidad" y ha criticado que hay "intereses grandísimos por parte de lobbys animalistas" e "interés en que el sector taurino desaparezca". Según ha apuntado, esto se observa en la "preocupación enorme" en asuntos como la "eutanasia o el aborto" pero no en el toro, una comparación que ha criticado la representación del PSOE en esta comisión.

Rodríguez Uribes ha respondido a Vox que "introducir debates que son emocionales tiene poco sentido" y ha resaltado que la tauromaquia está en el Ministerio desde 2010. En este sentido, ha señalado que su "obligación" es escuchar "a todo el mundo" y ha afirmado que ha mantenido conversaciones con la Fundación Toro de Lidia. "Hemos escuchado a todos y esa es mi obligación", ha dicho.

Frente a las voces que reclaman más medidas para los toros, otras han criticado las aportaciones al sector taurino. Ante la afirmación del ministro de escuchar a todos los sectores de la cultura, la diputada da Junts Laura Borràs ha señalado que el hecho de escuchar "a todo el mundo no le obliga a ayudar al mundo del toro", mientras que e ERC ha sido más contundente tras señalar que "la tauromaquia no es cultura" sino "una salvajada", por lo que el grupo ha pedido que no se destine "ni un euro".

Por su parte, el portavoz del PNV Joseba Andoni Agirretxea Urresti ha señalado que la inclusión de la tauromaquia en el Ministerio de Cultura en 2010 fue una "artimaña", más allá del "interés cultural", para que las comunidades autónomas no pudieran legislar sobre este ámbito.

PP TILDA DE "MÁRKETING" EL PACTO POR LA CULTURA DE URIBES

Rodríguez Uribes ha resaltado durante su intervención su intención de promover un "pacto de Estado por la cultura" que, para la diputada del PP Cruz-Guzmán es una "medida de marketing político" que ha sido "puesta en escena con las comunidades autónomas" aunque "sin un orden del día ni presupuesto", por lo que ha instado al ministro a dejar de "crear titulares", y le ha pedido inmediatez en las ayudas para que las empresas sigan su curso.

Además, ha manfiestado que la reapertura de los museos nacionales (Prado, Reina Sofía y Thysen) prevista para el próximo sábado 6 de junio se produce "muy tarde", y ha señalado que los tablaos flamentos, al no poder seguir las medidas necesarias, necesitarán un "ERTE" hasta que vuelva el turismo al país.

El también diputado popular y portavoz de deportes Javier Merino ha criticado que Rodríguez Uribes ha estado "no solo confinado" desde que se decretó el estado de alarma, sino también "políticamente escondido" y ha afirmado que "se esperaba más de lo que ha hecho". Asimismo, ha criticado que tras 77 días en estado de alarma, le han llevado a la Comisión de Cultura "a rastras" y ha destacado además que se trata del último ministro que acude para dar cuenta de la pandemia por coronavirus.

La diputada de Unidas Podemos María del Mar García Puig ha advertido en su discurso del monopolio de Amazon en el mercado del libro y ha lamentado que el Real Decreto de medidas para la cultura deja fuera a los técnicos en artes escénicas y musicales. Asimismo, cree que se deberían otorgar más puntos a las películas distribuidas por independientes españolas.

El diputado de Cs Guillermo Díaz Gómez, por su parte, ha ofrecido la ley de mecenazgo propuesa por su partido, que apuesta por el voluntariado y por el micromecenazgo e implica a la ciencia, al tiempo que mira al "deporte base y a las instituciones universitarias". En este sentido, ha señalado que existe un "problema de seguridad jurídica" porque no han quedado "claros" los conceptos que son desgravables.

Asimismo, el diputado de Bildu Jon Iñárritu García ha hecho referencia a "problemas estructurales" que necesitan medidas más allá de las que se incluyen en las medidas aprobadas en la crisis por la Covid-19 y ha criticado también que en España no se haya declarado la cultura como bien de primera necesidad, como sí se ha hecho en Francia o en Alemania, al tiempo que ha lamentado que las lenguas cooficiales han quedado "olvidadas".

En respuesta a los grupos parlamentarios, Rodriguez Uribes ha defendido que uno de sus objetivos ha sido dar "visibilidad" al sector cultural. "Desplegué mi fuerza para estar en todos los sitios", ha destacado el ministro, quien se convirtió en el primero que ha asistido de los Premios Feroz de cine, que otorga la prensa especializada, tal y como ha recordado. Además, ha señalado que lleva "poco más de cuatro meses en el cargo", de los cuales ha estado dos confinado bajo un "estadeo de alarma".