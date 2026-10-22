Los editores exigen un acuerdo con el Estado para proteger los derechos de autor frente a la IA y precio fijo a libros

Archivo - Libro, lectura, leer, escritor - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) propone un Acuerdo entre el Estado y las industrias culturales para proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en el uso de obras protegidas para entrenar y crear modelos de inteligencia artificial (IA), así como el mantenimiento y la defensa del precio fijo de los libros en España y en los ámbitos europeo e internacional.

Estas son dos de las principales medidas incluidas en el Decálogo de Objetivos del Sector Editorial, que ha presentado este jueves la entidad. Con ella, la federación busca trasladar las prioridades de la industria del libro a las formaciones políticas para que se incorporen a sus programas de gobierno y se traduzcan en medidas concretas de apoyo al sector.

Así, en materia de propiedad intelectual, la FGEE reclama un Plan de Defensa de la Propiedad Intelectual y recuperar la tramitación del Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. El documento advierte de que el 50,7 por ciento de los libros digitales se descargan gratuitamente, una práctica que sitúa al sector editorial entre los principales afectados por la piratería.

Asimismo, la federación defiende el precio fijo como una herramienta para garantizar la competencia libre y justa entre los agentes del libro y preservar la bibliodiversidad, al considerar que la diversidad editorial depende de la viabilidad comercial de todos los participantes de la cadena.

AYUDAS A EDITORIALES Y LIBRERÍAS

El decálogo también propone un programa de ayudas para las pequeñas y medianas editoriales, que representan el 95 por ciento de las editoriales agremiadas, y un plan de apoyo a las librerías. Entre las medidas planteadas figura mantener y mejorar las bonificaciones para los envíos postales de libros, con el fin de contrarrestar las ventajas de los grandes operadores que ofrecen envíos gratuitos.

Asimismo, la FGEE solicita incrementar la dotación de los programas destinados a la adquisición de fondos bibliográficos para bibliotecas.

En el ámbito educativo, la organización plantea establecer una 'hora de lectura' en los centros escolares, como práctica paralela a la 'hora deportiva', reforzar las bibliotecas escolares y crear un programa de cheque-libro para materiales educativos, con criterios de renta y un modelo unificado en el conjunto del territorio.

Además, reclama políticas de fomento de la lectura con partidas presupuestarias suficientes y acciones específicas para los distintos segmentos de población. También solicita un reconocimiento institucional del libro y la lectura y que esta última sea declarada Bien de Patrimonio Inmaterial.

EL LIBRO, PRINCIPAL INDUSTRIA CULTURAL

La FGEE destaca que el sector editorial alcanzó en 2025 una cifra de negocio de 7.003 millones de euros, lo que lo sitúa como la principal industria cultural de España en términos de valor económico global. La actividad cuenta con más de 4.200 empresas y más de 43.000 personas ocupadas.

"El libro y la lectura son la base de la cultura y la educación, dos pilares fundamentales de la cohesión social y la igualdad de oportunidades", ha señalado el presidente de la FGEE, Manuel González, quien ha defendido la necesidad de situar los retos de la industria editorial en la agenda política.