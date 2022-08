El español Álvaro Martínez logra el 'Óscar' del cómic con 'The Nice House on the Lake',premio Eisner a Mejor Serie Nueva

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Álvaro Martínez Bueno ha sido galardonado con el premio Eisner 2022 a Mejor Serie Nueva por la serie 'The Nice House on the Lake', escrita por James Tynion IV y publicada por el sello Black Label de DC Comics.

El premio, conocido por los expertos como el 'Óscar' del cómic, otorgado por un jurado profesional y la votación del público internacional, destaca el talento de Martínez Bueno por su trabajo en la miniserie de terror y ciencia ficción contemporánea por encima de nominados entre los que se incluían pesos pesados de la industria del cómic como Tom King y Greg Smallwood, Mark Russell y Deodato Jr, Kyle Higgins y Marcelo Costa y James Harren.

El autor ha creado desde cero un universo de ciencia ficción en el que conviven un completo desarrollo de personajes, un apabullante ejercicio de arquitectura y la construcción, hasta el mínimo detalle, de un universo inspirado en muchos de los temores que han afectado a la sociedad durante los últimos tiempos de pandemia.