Fundacion SGAE programa seis obras argentinas y uruguayas en la Sala Berlanga dentro del ciclo 'Interautor teato'

Cartel del ciclo Interautor Teatro - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y la Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU) organizan la cuarta edición de Interautor Teatro 2026, un ciclo de intercambio teatral entre autores de España e Iberoamérica. El objetivo de la iniciativa es impulsar la dramaturgia de los tres países, promover su internacionalización y fomentar la producción teatral creando redes y vínculos entre sus profesionales de las artes escénicas (dramaturgos/as, productores/as, distribuidores, directores/as e intérpretes) y público general.

Interautor Teatro 2026, que arrancó el pasado junio con la visita de tres autores españoles al continente americano, culmina con la llegada de seis dramaturgos a Madrid. Se trata de Horacio Nin Uría, Patricio Ruiz y Natalia Villamil desde Argentina y Domingo Milesi, Rafael Pence y Victoria Vera desde Uruguay. Los dramaturgos escogidos presentarán entre el 23 y el 28 de noviembre de 2026 sus obras en formato de lectura teatralizada en la Sala Berlanga de Madrid y se reunirán con profesionales españoles del sector con el propósito de estimular la cooperación escénica entre ambos continentes el 23 de noviembre en la sede madrileña de SGAE.

Como complemento a todas las actividades, Fundación SGAE y la Academia de las Artes Escénicas de España han organizado una charla moderada por José Sanchis Sinisterra con los invitados internacionales para abordar la situación del sector en Latinoamérica. El coloquio se celebrará el 23 de noviembre en la Sala Manuel de Falla de SGAE.

La selección de Interautor Teatro 2026 aborda el duelo, la pérdida y las ausencias como eje emocional, junto con los vínculos familiares y las relaciones humanas complejas. Sirviéndose de la muerte, lo tragicómico o lo fantástico, estos textos bucean en consecuencias inevitables que derivan en situaciones fatales, construyen puentes hacia lo desconocido y exploran la búsqueda de sentido, el deseo o la nostalgia.

El programa nterautor se enmarca dentro de Teatro en la Berlanga 2026, la programación escénica que Fundación SGAE organiza cada otoño en Madrid. Tras cada lectura habrá un coloquio con el público moderado por la periodista Paloma Cortina.

'Luciérnagas' (sueño bastardo) de Horacio Nin Uría, 'Flores Muertas' de Natalia Villamil y 'Algo horrible y maravilloso' de Patricio Ruiz son los textos argentinos seleccionados para su lectura los días 23, 26 y 28 de noviembre, respectivamente, bajo sendas direcciones de José Padilla, Sergio Adillo e Iñigo Guardamino. Padilla ya participó en la edición de Interautor 2024 y asistió a la puesta en pie de su obra Dados en Argentina y Buenos Aires.

Por su parte, desde Uruguay, se representarán 'Bette Davis, ¿estás ahí?' de Domingo Milesi, Música de regreso a casa de Victoria Vera y 'Crímenes cotidianos' de Rafael Pence los días 24, 25 y 27 de noviembre, dirigidas por Ana Maestrojuan, Carolina Román y Laura Ortega, respectivamente.