García-Alix 'repinta' obras de Goya, Velázquez o Rubens en la exposición 'Fantasías en el Prado'

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alberto García-Alix ha construido un imaginario fotográfico inspirado en las principales obras del Museo del Prado que incluyen obras de Goya, Velázquez o Rubens y que podrán visitarse hasta el próximo 28 de agosto en el Real Jardín Botánico.

'Fantasías en el Prado' es el resultado de cuatro años de trabajo (2018-2021) en los que el fotógrafo se ha inspirado en obras de la pinacoteca para plasmarlas a través de la técnica de la múltiple exposición sobre película analógica. La exposición reúne 35 fotografías analógicas, reveladas en papel de gelatinobromuro de plata.

Entre las obras revisitadas están las de Goya para repintar su perro semienterrado, las de Velázquez para rehacer 'Las Meninas', la 'Gioconda' "velada bajo una mancha terrorista" de pintura blanca o un autorretrato con máscara de fiera "con ayuda" de Rosa Bonheur.

"Nada es valorable, ni comparable con la emoción que he sentido trabajando con los cuadros. Cada cuadro es un mundo y, como tal, lo he tomado para inventar y construir uno nuevo", ha admitido el fotógrafo. El detonante para iniciar este proyecto surge en 2017 con el encargo de dos fotografías por parte de la Fundación de Amigos del Museo del Prado para conmemorar el Bicentenario del museo.

"Nos encomendaron a doce fotógrafos nuestra propia interpretación, una mirada en íntima comunicación visual con el Prado. Una vez finalizado el trabajo, seguía fascinado por el diálogo fotográfico que podía encontrar en muchas de las obras y decidí continuar, a título personal y con permiso del museo, mi caza fotográfica por el Prado", ha recordado.

Sobre el proceso creativo de la serie, García-Alix dice haber mirado "en comunicación con la historia, la política y el arte". "Me he apropiado de tiempo, luz y pinceladas. He tomado las de sus autores", ha indicado el artista, recordando que retrata los cuadros que de pequeño visitó con su madre (historiadora de profesión), mientras revivían episodios fundamentales de la historia.

Por otra parte, el Pabellón Villanueva del Jardín Botánico también acoge la muestra con el Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2022. La Fundación ha reconocido el trabajo de Miguel Ángel Tornero, por su obra 'Sin título. La Tierra inculta' (2019), con el primer premio.