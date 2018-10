García Montero, sobre la adecuación de la Constitución: "Un lenguaje integrador es asumible sin hacer el ridículo"

Publicado 20/07/2018 18:24:00 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha asegurado este viernes que "utilizar un lengaje integrador" en la Constitución española es "una idea asumible, sin llegar a ningún tipo de ridículo".

"Se han inventado muchas formas desde el lenguaje para generar respeto y que no haya gente discriminada y, en la democracia, generar igualdad es una de las prioridades. Me parece muy bien una protesta, que alguien diga 'yo utilizo el idioma como me da la gana', pero también me parece bien que desde el ámbito político se generen decisiones de igualdad", ha señalado el poeta granadino.

Pese a reconocer que el lenguaje "es una cosa muy viva y no se puede establecer nada por decreto", ha destacado en una entrevista a LaSexta recogida por Europa Press que "todo depende de en qué ambitos se mueva uno para sentirse cómodo".

"Yo desde hace mucho tiempo me muevo en un ámbito, el universitario, en el que no pasa nada por decir profesores y profesoras ni por buscar una palabra integradora como ciudadanía. En este campo me siento muy cómodo, pero es verdad que llevo mucho tiempo moviéndome en esos ambientes", ha añadido.

García Montero ha reiterado que su pasado como candidato de IU no marcará su paso por esta institución. "A partir de ahora sé desde dónde opino, una institución del Estado, y lo haré con la prudencia de alguien que no tiene que meterse en coyunturas políticas concretas", ha apuntado.

No obstante, ha resaltado que no se "avergüenza" de sus opiniones pasadas, ya que lleva "cuarenta años escribiendo" y "quien quiera conocer" su pensamiento político, "que acuda a ellas". "No es lo mismo opinar como escritor, como militante, que como representante de una institución que es patrimonio de la ciudadanía", ha recordado.

Para terminar, García Montero ha vuelto a aludir a la importancia del aspecto económico. "Lo primero será hablar con los responsables de números para ver si es posible ampliar los presupuestos. El Cervantes, aunque sufrió recortes, tiene ahora una buena hucha de ahorros que, si Hacienda permite el gasto, podemos invertir en cosas que me ilusionan", ha concluido.