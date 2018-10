Guirao ve igual maltrato en corridas de toros que en correbous pero precisa que las tradiciones no se quita por decreto

Publicado 12/07/2018 18:36:30 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado este jueves 12 de julio en el Congreso que "ya se sabe" lo que piensa sobre la tauromaquia, en relación a su postura contraria al "maltrato animal", si bien ha defendido que las tradiciones "no se quitan o se imponen por decreto". Así, ha hecho referencia a que, por ejemplo, en Cataluña, se han suprimido las corridas pero no los correbous, aunque para él "el maltrato es el mismo.

"Lo que pienso está en redes sociales, pero también pienso que las tradiciones no se quitan o se imponen por decreto. Es lo que me ha enseñado la cultura de tolerancia: piense lo que piense tengo que respetar el pensamiento de todos", ha señalado Guirao en la comisión de Cultura, en respuesta al diputado del Grupo Mixto Sergi Miquel i Valentí, quien ha cuestionado la celebración de corridas de toros en Cataluña y la anulación de la Ley autonómica catalana que prohíbe este festejo.

"No hay mayoría para cambios radicales, sino para abrir el diálogo. En Cataluña han quitado las corridas de toros pero no los correbous, porque lo han sentido más como tradición. Es fácil quitar una y no otra, pero para mi el maltrato es el mismo. Aún así, mi obligación es buscar consenso y espacio para la conservación, porque los temas de las tradiciones se arreglan ahí y no en la negociación que impone un plazo y evita los matices", ha defendido el ministro.

En el caso del recurso contra la ley de toros en Cataluña, ha reconocido que en el anterior Gobierno había un cierto "automatismo de recurrir leyes al Constitucional". "Eso puede responder a muchas estrategias o idea de que el desarrollo legislativo autonómico ya de entrada puede invadir competencias de la administración", ha señalado.

Así, ha indicado que cada Gobierno "marca su estrategia" y , en este asunto, ha transmitido que el Ejecutivo "no tiene desconfianza sobre el desarrollo legislativo" de comunidades autónomas. "Pero con todo lo judicial quiero ser prudente. Una cosa es lo que pensamos, lo que queremos y podemos hacer y lo hay que respetar es la separación de poderes", ha concluido.