Hajar Brown protagoniza 'En un minuto': "Yo no quiero dejar mis raíces por culpa de la vivienda"

Archivo - Hajar Brown posa en el photocall de los 'Premios Ídolo 2024' en el Teatro Príncipe Pío, a 14 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz española de origen marroquí Hajar Brown ha lamentado que la crisis de la vivienda esté dificultando que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida estable y ha advertido de que los hijos de personas migrantes pueden verse obligados a abandonar sus raíces y marcharse de los lugares en los que sus familias se asentaron para ofrecerles un futuro mejor.

"Yo no quiero dejar mis raíces por culpa de la vivienda. Mi familia no ha emigrado para que yo también tenga que salir de donde me siento y de donde pertenezco", ha defendido la intérprete en una entrevista con Europa Press, en la que confiesa que "siempre" ha tenido una "crisis de identidad". La joven protagoniza junto a Luna Pamies la obra teatral 'En un minuto', de Inmaculada Alvear.

Brown explica que su hermano ha tenido que marcharse de Madrid para acceder a una vivienda y mantener una calidad de vida "razonable", una situación que teme que termine afectándola también a ella. "Yo una casa en propiedad, olvídate, jamás. Yo solo pienso en el siguiente mes y seguir teniendo para pagar el alquiler", lamenta.

En este punto, la actriz admite que su única motivación es "poder viajar", ya que considera que es más accesible que una vivienda, y agrega que la incertidumbre de la vivienda también afecta al no poder formar una familia. "Todo lo que es progresar como individuo y hacer lo que todos los humanos hemos hecho hasta ahora, que es nacer, crecer, vivir, tener un techo, está siendo un poco desesperante", sostiene. En su caso, añade, el problema afecta también a su ocio, su entorno y sus expectativas de futuro.

Brown, que trabaja como ingeniera y desarrolla también su actividad en redes sociales -donde tiene más de 100.000 seguidores-, considera que ni siquiera esa situación garantiza la estabilidad económica necesaria para afrontar el futuro con tranquilidad. "El sueldo de ingeniero ahora no es nada por mucho que hayas estudiado", lamenta.

En la misma entrevista, Luna Pamies, que debuta en teatro con 'En un minuto' después de haber trabajado en cine, también advierte de las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder a una vivienda. La actriz reconoce que vive con su pareja en una casa que les ha dejado el padre de él, pero considera "muy imposible" poder tener una casa propia en el futuro.

"Yo no tengo casa, mi madre vive en la casa de mis abuelos y mis padres no me van a dejar a mí una casa", explica Pamies, que califica la situación del alquiler en Madrid de "descomunal". La intérprete pone como ejemplo la evolución de los precios en la provincia de Alicante, de donde es originaria. "En Orihuela están los pisos a 600 euros un alquiler, que no está tan mal, pero es que hace tres años estaban a 400".

LUNA PAMIES: "LA SITUACIÓN PARA LOS JÓVENES ESTÁ JODIDA"

Además, asegura que conoce a amigos que viven de alquiler, en pareja o compartiendo piso y que "no ven el momento de independizarse y poder vivir solos". "La situación para los jóvenes es jodida", admite.

La obra 'En un minuto' aborda cuestiones como el racismo, el machismo y los prejuicios a través de dos parejas vecinas de culturas diferentes que comienzan a conocerse y cuestionan las ideas preconcebidas que tenían sobre la otra.

Brown considera que la historia conecta especialmente con la actualidad y con una sociedad en la que, a su juicio, se están intensificando los discursos de rechazo. "Estoy viendo ahora una islamofobia más creciente también porque se usa como arma política", afirma, al tiempo que denuncia que se mezclen conceptos como inmigración, delincuencia, islam y uso del velo. "La ultraderecha está haciendo un buen trabajo en cuanto a desinformación", manifiesta.

CLIMA DE RECHAZO SIMILAR AL POSTERIOR AL 11M

La actriz asegura que percibe un clima de rechazo que le recuerda a su infancia, tras los atentados del 11M. "Siento el mismo ambiente que cuando era pequeña, siento la misma tensión. Por ejemplo, las mujeres lo sufrimos más porque llevamos el pañuelo", explica, en referencia a las miradas y actitudes.

En el ámbito profesional, Brown reivindica una mayor diversidad de personajes para las actrices racializadas, y recuerda que durante años no se atrevía a expresar en voz alta su deseo de ser actriz porque no veía referentes que se parecieran a ella, al mismo tiempo que lamenta que todavía tenga que demostrar que puede interpretar papeles que no estén definidos exclusivamente por su origen o su religión.

"Me encantaría hacer personajes que no tengan nada que ver con mi origen o mi religión", ha expuesto. Por su parte, Pamies interpreta a Elvira, una joven cuyos pensamientos racistas están condicionados por su pareja. Su personaje comienza a cuestionarse esas ideas cuando conoce a Mal, una mujer musulmana, y descubre que los prejuicios que ha asumido no se corresponden necesariamente con la realidad.

"Es una historia muy bonita que creo que a la gente le va a hacer reflexionar", señala Pamies, que destaca especialmente el momento en el que su personaje se enfrenta por primera vez a su marido. La actriz considera que, aunque la sociedad ha avanzado, todavía hay personas que permanecen cerradas a otras realidades y defiende la necesidad de acercarse a otras culturas para conocerlas mejor.

"Todos tenemos algunos prejuicios", reconoce, antes de subrayar que la obra invita a cuestionarlos y a perder el miedo a lo desconocido.