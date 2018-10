La galerista Helga de Alvear: "Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña"

Actualizado 21/02/2018 15:47:35 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS)

Cultura se desvincula de la retirada de la obra en ARCOmadrid: "En España no hay presos políticos"

Santiago Sierra cree que la retirada de su obra "daña la imagen" de ARCOMadrid y lamenta "el clima de persecución"

La galerista Helga de Alvear, que exponía en ARCOmadrid el montaje de Santiago Sierra 'Presos políticos' retirado de la feria, ha explicado que la petición ha venido del presidente de IFEMA, Clemente González Soler, que no le ha dado motivos políticos. "Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña", ha acertado a comentar la galerista, una de las fundadoras de ARCO, tras la insistencia de la prensa.

Ante la petición, ha accedido: "El galerista eres tú, si lo quieres descolgar, descuélgalo. Le he dicho", ha añadido para explicar que la retirada ha sido responsabilidad de IFEMA y que se ha producido a primera hora de la mañana.

En su opinión, no es un acto de censura, sino que es una obra que no les ha gustado. "Si tú haces algo en tu casa, eres el que manda", ha recalcado, para reconocer que es la primera vez que le pasa algo así. A su juicio, si la prensa no hubiera montado este "cacao", habría pasado "desapercibida".

En todo caso, ha dado tiempo para que una galería se interese por la obra, que tiene un valor de 80.000 euros, de parte de un particular. Será "la primera vez" que ella venda una obra de Sierra, uno de "los mejores" artistas españoles pero difíciles de vender. En la galería aún se exponen, no obstante, los cien ejemplares impresos del montaje que se venden por 10 euros y para los que la gente "hace cola", según De Alvear.

La pared en la que se exponía 'Presos políticos' no quedará en blanco. En su lugar, la galerista ya tiene previsto colocar la obra de un artista alemán. "Yo lo que quiero es vender", ha dicho para argumenta que otro de los motivos por los que ha accedido a retirarla es que quiere volver el año que viene, aunque no esperaría "represalias" en caso de no haberlo hecho.

Tras defender a Carlos Urroz como el mejor director de ARCOmadrid, ha asegurado que no cree que su relación con Sierra se vaya a ver perjudicada. La obra 'Presos políticos' está ahora "presa política", según ha ironizado De Alvear, ya que IFEMA la custodia, aunque está segura de recuperarla en cuanto la solicite.

Sobre la presencia este miércoles de la policía, ha recordado que es algo habitual ante amenazas como la yihadista, no algo relacionado con la coyuntura catalana, y ha revelado que al verla a los efectivos "les pareció de risa".