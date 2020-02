Henry Kamen rebate 'La invención de España': "Vox necesita películas históricas porque no tiene ideas"

Publicado 24/02/2020 19:16:21 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El historiador Henry Kamen, quien publica 'La invención de España' (Espasa), considera que Vox "necesita películas históricas" sobre el pasado español "porque no tienen ideas y hacen estos discursos para identificarse con ese pasado".

"La ausencia de ideología explica mucho sobre el esfuerzo de ahora de hacer referencia al pasado histórico a través de películas. Necesitan la ficción porque no tienen ideas, para subrayar una hipotética conexión al pasado lejano del país hacen referencias públicas a cosas como el Reino de Asturias", ha apuntado en una entrevista con Europa Press el historiador británico.

En este sentido, Kamen ha reiterado que Vox es un partido "sin ideología" y que, precisamente por eso, no se les puede aplicar palabras como "fascistas, porque no tienen ideas de fascismo". El historiador también ha recordado cómo Franco también "ganó la Guerra Civil sin ideología: tenía una al principio (la de los falangistas), pero luego la rechazó".

En cualquier caso, Kamen ha ironizado sobre la "pobre calidad" de las películas históricas españolas, en especial aquellas que hablan "de la época medieval o de la conquista de América". "A lo mejor ahora han mejorado. La película de Amenábar de 'Mientras dure la guerra' no la he visto, pero él es un buen director", ha añadido.

En 'La invención de España', Kamen hace un recorrido por algunos de los mitos y verdades que se han ido construyendo históricamente en torno a España. Desde la resistencia de Numancia o la denominación original de 'La dama de Elche' hasta el primer uso constitucional de la palabra España o la apropiación de figuras históricas en la dictadura franquista.

Para el historiador, la actual reclamación por parte de algunos de la la independencia de Cataluña responde a "no saber qué se quiere". "No están construyendo ningún mito porque ellos mismos no saben qué quieren. No existe de manera escrita ninguna definición de lo qué imaginan será una Cataluña independiente", ha lamentado.

Así, Kamen ha reiterado que esa Cataluña independiente "no existe, no ha existido, ni existirá en el futuro porque la mayoria de los catalanes se oponen y no hay ideario". "No hay un cuerpo de ideas para apoyar el concepto de una Cataluña que sea nación. Además, nunca ha existido como país, sino que siempre ha formado parte de otra entidad más grande como fue la Corona de Aragón y hoy es España", ha señalado.

El historiador también se ha referido al concepto de nación española, algo que a su entender "hoy no tiene sentido". "Hablar de naciones, con una palabra como tal, no tiene sentido. No existe una definición aceptable de lo que representa una nación: ¿es solo un pueblo? ¿una raza? ¿un idioma? Es algo difícil de hacer y estas palabras siempre están en boca de los políticos", ha añadido.

Para el hispanista británico, "en la vida real hay confusión entre mitos y verdades" y esas dificultades para definir el concepto de nación es algo que lleva a esos equívocos. Por ejemplo, en el caso de Gibraltar, donde Kamen ha hablado de esa situación de dualidad.

"Decir que Gibraltar es español es una realidad, porque geográficamente es parte de la Península que se llama España y no es incorrecto en absoluto. Además, todo el contexto del territorio es España. Pero si hablamos de historia, cultura, evolución y raza, los que viven allí no forman parte de España", ha concluido.