El historiador Andrew Roberts analiza el liderazgo bélico de líderes como Napoleón, Stalin, Churchill o Hitler

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El historiador Andrew Roberts publica 'Liderazgo en guerra' (Ciudadela), un trabajo que analiza las capacidades de mando y estrategia de líderes relevantes desde la Revolución francesa a la Guerra Fría.

Napoleón, Nelson, Churchill, Hitler, Stalin, George C. Marshall, Charles de Gaulle, Dwight D.Eisenhower y Margaret Thatcher son los dirigentes sobre los que pone la lupa Roberts, atendiendo especialmente a cómo intervinieron en el resultado de las guerras en las que participaron.

"¿En qué se parecían o diferenciaban? ¿Su forma de liderazgo era única, o tenían en común técnicas y características que trascienden el tiempo y pueden ser aplicadas a cualquier conflicto? Meticulosamente investigado y escrito, 'Liderazgo en guerra' ofrece retratos de líderes que afrontaron la guerra con tácticas y armas diferentes, pero con un objetivo común de éxito", ha explicado la editorial.

Con su estilo característico, Roberts revela los rasgos que condenan al fracaso a los líderes más destacados, así como las cualidades que los conducen a la victoria. Por ejemplo, de Napoleón recuerda que fue gran aprendiz de lecciones del liderazgo de Julio César, quien, en 'Las guerras de César', recogió la historia del motín en Roma.

Para llegar a la II Guerra Mundial, Roberts explica que detrás estaba el hecho de que muchos alemanes compartían la teoría racial de su superioridad, y de ahí la importancia de que los nazis acusasen de la derrota en el frente occidental en 1918 a judíos, comunistas, derrotistas, aristócratas y Untermenschen ('subhumanos') que vivían en Alemania, la llamada Dolchstosslegende (mito de la puñalada por la espalda).

Los alemanes anhelaban una excusa para su derrota en el frente occidental que no se basase en la verdad --que sus ejércitos se vieron superados por los Aliados, quienes los barrieron del campo de batalla entre finales de verano y el otoño de 1918--.

Andrew Roberts es autor de bestsellers como 'Napoleón Una vida' o 'Churchill : La biografía', entre otros. Miembro de la International Napoleonic Society (Francia) y de la Royal Society of Literature (Reino Unido), ha ganado numerosos premios, incluyendo el Wolfson History Prize y el British Army Military Book of the Year (ambos en el Reino Unido).

Además, ha escrito para el diario estadounidense Wall Street Journal y ha presentado varios documentales.