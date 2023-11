Iceta tras sus "dos mejores años": "Hemos roto el tabú de que no pueden hacerse normas específicas para Cultura"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro saliente de Cultura, Miquel Iceta, se ha despedido con una gran ovación del Ministerio que deja en manos de Ernest Urtasun, al que le ha deseado lo "mejor" y acepta que en la política haya cambios, aunque haya bromeado con que siempre le afectan a él.

"Me han tocado dos traspasos de medias carteras pero al final siempre es lo mismo, yo me quedo sin. Doy por bien empleado el tiempo y agradezco a todos los que han hecho posible los dos mejores años de mi vida", ha afirmado en el acto de entrega de cartera ministerial a Urtasun.

Iceta, que ha pedido que vuelvan los "buenos modos", ha defendido que haya continuidad institucional --algo que le gusta "mucho"--, ambición, respeto y cambios. "Aunque siempre es triste cuando le afectan a uno", ha agregado.

En este sentido, ha adelantado que hay algunas leyes "en el horno" y que ya le ha comunicado a Urtasun que tiene "mucha labor" por delante. "Este es un país muy rico, somos una potencia cultural de primer orden. Yo lo que espero es que en primer lugar nos lo creamos nosotros y en segundo lugar que seamos capaces de contagiar el entusiasmo por la cultura, por el patrimonio, por la creación a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas. Yo les invito a que nos exijan, a que nos demanden más cultura", ha explicado.

Iceta ha pedido la "máxima" colaboración e implicación "posible" y ha criticado que en algunos "lugares" dicen que el Ministerio de Cultura "es algo menor". "Nosotros no estamos aquí para servir a uno u otro partido, ni siquiera para servir a un gobierno, sino para servir a la cultura. Y estos días estoy un poco molesto porque en algunos lugares he visto crónicas que hablan de que este es un ministerio menor. ¿Menor de qué? Este es el ministerio de la vida y de la alegría. Este es el ministerio de la creación y de todos aquellos que quieren cambiar el mundo y mejorarlo. Por lo tanto no es un ministerio menor", ha aseverado.

Al acto de traspaso de cartera también ha acudido la segunda vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a quien ha agradecido que permitiese "abrir" el camino al Estatuto del Artista. "Sin su complicidad ni impulso no habríamos alcanzado nuestros objetivos. Quedan cosas pero hemos roto con el tabú de que no se pueden hacer normas específicas para la Cultura", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que si se quiere proteger y difundir la cultura, "hay que adoptar la normativa a la especificidad a la actividad cultural". También ha tenido palabras de agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque fue quién confió en él.

Durante su intervención, Iceta ha bromeado en varias ocasiones, como cuando ha evidenciado que Urtasun ha conseguido una secretaría de Estado, algo que él no pudo hacer. "Le felicito. Se trae bajo el brazo una secretaría de Estado, algo que no conseguí yo hacer", ha dicho.

Asimismo, se ha acordado de los ámbitos que forman parte de la Cultura y ha asegurado que es un mundo "muy variado" al que cuesta atender. "Todos se sienten poco atendidos y probablemente tengan razón. Lo que pasa es que han de reconocer que al ser tan diversos y tan numerosos, no siempre podemos llegar a todos", ha sentenciado.