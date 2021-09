Iceta se muestra partidario de "recuperar pronto la plenitud de aforos" en el deporte y la cultura

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha mostrado a favor de "recuperar pronto la plenitud de los aforos" en el deporte y la cultura al "poderse garantizar el desarrollo de actividades con plena seguridad".

"Soy partidario de abrir progresivamente para llegar pronto al permiso total", ha explicado Iceta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press quien ha recordado, no obstante, la "necesidad de hacerlo bien".

Ha pedido, además, prudencia y mantener el uso de mascarillas donde no se puede guardar la distancia de seguridad, pero ha insistido en que "el mundo de la cultura y el derecho han sufrido mucho y bajo el criterio sanitario y científico se está abocado a una apertura".

Por otra parte, el titular de Cultura ha garantizado la continuidad de la tauromaquia "en la medida que haya gente a la que le guste y vaya a los toros", aunque ha admitido no ser aficionado. "A mi no me gustan todos los deportes, ni todas las obras de teatro, ni todas las películas, pero no voy a condicionar el apoyo a mis gustos personales", ha reconocido Iceta quien ha asegurado también la continuidad del Premio Nacional de Tauromaquia.

En este sentido, ha asegurado que, por parte del Ministerio, "no se va a crear una demanda artificial" pero se "respetará una tradición", aunque ha reconocido que "tiene elementos discutibles". Asimismo, se ha referido al caso de Cataluña donde se prohibieron las corridas de toros y siguen autorizados los 'correbous' que "suponen algo más que un estés para los animales". En el caso de la prohibición de los toros en Cataluña, ha admitido que "había algo más que los derechos de los animales".